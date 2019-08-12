Москвичам наконец-то пообещали лето

В понедельник, 12 августа, в столице будет почти летняя погода – синоптики ожидают, что температура воздуха поднимется до +22. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет "Вечерняя Москва".
По словам специалиста, самым теплым днем на этой неделе может стать среда – воздух прогреется до +26. С пятницы дневная температура будет колебаться в пределах +23...+25.
На 13 августа в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает RT со ссылкой на Гидрометцентр. В столице и области ожидаются грозы и шквалистый ветер.
Популярные темы форума
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Как переехать жить в Европу?
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????
Звездные пенсионеры-мачИ и невозможно привлекательные богачи
Муж ушёл потому что не могу родить
Как воспитать собаку
Умерла Алла Вербер
Узнала что дочь спит за деньги
Роза Сябитова выходит замуж.
Докажите, что знаки зодиака - просто глупость, а?