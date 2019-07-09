"ЕР" добилась возвращения пособий для общественных активистов
Она напомнила, что в конце мая партийцам стало известно о
лишении пособий родителей детей с ограниченными возможностями. Помимо заботы о
детях родители занимались общественной работой на безвозмездной основе.
Единороссы обратились за разъяснениями в Минтруд.
По словам Окуневой, в ответном письме от статс-секретаря - заместителя главы министерства Андрея Пудова сказано, что Пенсионный фонд направит в территориальные органы разъяснения, чтобы избежать подобных ситуаций.
При этом законодатель напомнила, что порой пособий лишают и работающих на общественных началах пенсионеров. Так, 60-летняя женщина из Москвы осталась без льгот и субсидий на 140 тысяч рублей. "Она год назад занялась на общественных началах ликвидацией небольшого ТСЖ, в котором состоит, и не получала денег за работу", – рассказала Окунева.
Согласно распоряжению Министерства труда, женщина является работающей пенсионеркой, отметила координатор партпроекта "Крепкая семья". "По этой ситуации мы также будем добиваться ее положительного решения", – сказала Окунева.
Человек не должен лишаться льгот и субсидий, если берет на себя общественную работу, уверена партиец. В противном случае волонтерство в нашей стране будет сведено на нет, предупредила Окунева.
По ее словам, в следующую региональную неделю депутаты Госдумы планируют провести встречи с региональными отделениями Пенсионного фонда и профсоюзами для уточнения правила подачи информации о таких сотрудниках.
Напомним, партийный проект "Единой России" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. При его реализации уделяется особое внимание поддержке молодых семей и семей с детьми. Также партийцы держат на контроле сокращение масштабов сиротства в стране.
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