"ЕР" просит Минтруд разобраться с отказами в выплате детских пособий
Ежемесячная выплата на ребенка до достижения им полутора лет назначается на один год в размере 10 тысяч рублей, напомнила Окунева. После этого родители могут подать новое заявление и должны предоставить справку о доходах за прошлый год.
"В перечень источников дохода попадают ежемесячные выплаты на детей, и родителям отказывают по причине их якобы высокого дохода", – отметила парламентарий.
Окунева напомнила, что из-за несовершенства федерального законодательства двум десяткам семей в Челябинской области отказались продлевать пособия на первенца. Это чрезвычайная ситуация, учитывая, какое внимание государство уделяет вопросам демографии, отметила законодатель.
Она обратилась в Минтруд и попросила пересмотреть законодательство и при расчете дохода семьи не учитывать сумму, которая выделяется семье из бюджета в качестве единовременной материальной помощи.
Ранее двум десятка семей на Урале отказали в продлении пособий на первенца из-за несовершенства законодательства. Они не были признаны нуждающимися, потому что на протяжении года ежемесячно получали пособия – 10 тысяч рублей. Из-за полученных на протяжении прошлого года пособий уровень доходов на каждого члена семьи оказался превышен.
Ранее "Дни.ру" писали, что "Единая Россия" добилась предоставления земли многодетным семьям в Республике Алтай. Партийцы рекомендовали регионам разработать "дорожную карту" по выделению участков, чтобы гарантировать сроки и обязательства перед людьми.
Партийный проект "ЕР" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. При его реализации уделяется особое внимание поддержке молодых семей и семей с детьми. Также партийцы держат на контроле сокращение масштабов сиротства в стране.
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