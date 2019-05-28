"ЕР" просит Минтруд разобраться с отказами в выплате детских пособий

Несправедливость при продлении выплат в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка необходимо устранить. С просьбой пересмотреть федеральное законодательство в Минтруд обратилась "Единая Россия". По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта "Крепкая семья" Ольги Окуневой, для этого нужно не учитывать единовременную матпомощь семьям, которую им назначили в предыдущем году.



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