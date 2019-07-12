Американский переводчик стихов Пушкина получил российский паспорт

Американский поэт Джулиан Лоуэнфельд получил российский паспорт на торжественной церемонии в Государственном историческом музее. На мероприятии присутствовал министр культуры России Владимир Мединский.
Джулиан Лоуэнфельд считается одним из самых лучших переводчиков произведений Александра Пушкина на английский язык. "У нас в стране Пушкина принято называть "солнцем русской поэзии", и мы очень рады, что благодаря вам это солнце светит миллионам англоязычных читателей", – передает слова главы ведомства "Интерфакс".
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