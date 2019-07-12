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Под Москвой объявили желтый уровень опасности из-за дождя

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13 июля в Подмосковье из‑за дождей объявлен желтый уровень опасности. Погода испортится уже вечером в пятницу.

В регионе ожидается дождь. Скорость ветра составит два-семь метров в секунду, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

12 июля 2019, 14:27

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