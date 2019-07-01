Конец еще далеко: СК продолжит расследование дела группы Дятлова

Расследование дела о гибели группы Дятлова может быть возобновлено. В Следственный комитет России передано заявление с соответствующей просьбой.

Продолжить расследование гибели туристов просят активисты фонда "Памяти группы Дятлова". Как сообщил юрист Евгений Черноусов, заявление зарегистрировали в СК.

Девять студентов и выпускников Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова пропали на Северном Урале в конце января 1959 года. Позже все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки. Место трагедии назвали перевалом Дятлова, о причинах трагедии до сих пор спорят.

"Я передал это заявление, поставили печать на копии в Следственном комитете. Заявление получилось где-то на шести листах, и еще я приложил пояснительную записку тоже листов на семь", – цитирует юриста фонда "Памяти группы Дятлова" RT.

Следствие по делу группы Дятлова неоднократно заявляло, что никаких мистических и криминальных версий трагедии не рассматривает – все обстоятельства объяснимы. В марте 2019 года – через 60 лет после трагедии – СК озвучил наиболее вероятную причину. Эксперты считают, что группу Дятлова на перевале убили неопытность, халатность и снежная лавина.