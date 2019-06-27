Эксперты нашли разгадку тайны перевала Дятлова

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Мастер спорта по туризму Владислав Карелин озвучил новую версию. В то время он также был задействован в поисковой операции пропавшей группы. По его мнению, гибель туристов напрямую связанна с тайным пуском ракеты СССР.

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Эксперт рассказал, что они с друзьями пошли в поход по маршруту, пролегающему на 50 километров южнее пути студентов. Это было спустя две недели после трагедии.

Во время похода тургруппа увидела в небе светлое пятно. Это явление зафиксировали не только они, но и другие поисковые группы, как сообщает obozrevatel.

"Мы, посовещавшись, тогда решили, что это метеор. Но спустя несколько лет нам стали показывать запуски ракет с Байконура, оператор снимал ракету снизу, вот это я и видел 17 февраля", – вспоминает Владислав. 

Лишь в 2010 году Карелин узнал, что именно он видел. Оказалось, 2 февраля 1959 года с полигона в Капустином Яре (Астраханская область) был произведен аварийный запуск ракеты. 

Мастер спорта привел аргументы в пользу своей версии. Главным доводом стал факт существования заледеневших следов туристов, которые вели от разрезанной палатки в лес, и ледовые каменные гряды.

Он отмечает, что в последующие годы льда не было. "Эти факты заставляют прийти к выводу, что, вполне возможно, было какое-то мощное тепловое воздействие", – подытожил Владислав Карелин.

Автор: Екатерина Плискина27 июня 2019, 13:02

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