Задержан один из руководителей "Рольфа"

Глава департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолий Кайро задержан полицией, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя совета директоров компании Сергея Петрова. Информацию подтвердили в Следственном комитете.
Накануне силовики пришли с обыском в офисы "Рольфа" в Москве и Санкт-Петербурге. Гендиректора компании Светлану Виноградову, финансового директора Александру Озярнову и главу департамента развития Анатолия Кайро вызвали на допрос, передает телеканал "360". Их подозревают в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.
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