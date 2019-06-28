Задержан один из руководителей "Рольфа"

Глава департамента развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолий Кайро задержан полицией, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя совета директоров компании Сергея Петрова. Информацию подтвердили в Следственном комитете.

Накануне силовики пришли с обыском в офисы "Рольфа" в Москве и Санкт-Петербурге. Гендиректора компании Светлану Виноградову, финансового директора Александру Озярнову и главу департамента развития Анатолия Кайро вызвали на допрос, передает телеканал "360". Их подозревают в незаконном выводе за рубеж четырех миллиардов рублей.