Футбольная команда Госдумы обыграла депутатов бундестага
Поединок между двумя парламентскими футбольными сборными
состоялся 6 мая на стадионе спортивного клуба "Сименсштадт" в
Берлине. Депутаты начали матч с минуты молчания в память о погибших в
катастрофе пассажирского лайнера в московском аэропорту Шереметьево.
Капитан сборной бундестага Махмут Оздемир выразил соболезнования родным и близким жертв катастрофы. Также он напомнил, что перед игрой законодатели обсуждали важные темы двусторонних отношений.
"Мы хотим продолжать работу в сфере нашего парламентского сотрудничества", – сказал депутат бундестага.
По словам первого зампреда Госдумы Александра Жукова, нынешняя игра была гораздо сложнее той, которая состоялась между парламентскими футбольными командами двух стран летом прошлого года в Москве. Законодатель признался, что в этот раз противник был сильнее.
"Волевая победа, видите, проигрывали в первом тайме и выиграли 2:1. Отлично все сыграли, сегодня нас было более 20 человек, все приняли участие", – сказал первый вице-спикер нижней палаты.
Первый матч между двумя командами состоялся летом прошлого года на стадионе "Красная Пресня". Тогда депутаты Госдумы победили членов бундестага со счетом 5:3.
Делегация нижней палаты во главе с Александром Жуковым в ходе визита в Берлин обсудила актуальные вопросы двусторонних отношений. Помимо прочего, затрагивались тема отмены взаимных санкций, ситуация на Украине и судьба проекта "Северный поток – 2".
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