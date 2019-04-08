Неожиданный поворот в скандале с отменой йоги в СИЗО
Так, сенатор Елена Мизулина заявила, что вся эта шумиха – всего лишь фейковая новость. Политик согласилась с тем, что действительно просила устроить проверку по поводу занятий кундалини-йоги в изоляторах. При этом Мизулина подчеркнула, что ни о каких запретах речи не было, пригрозив жалобой в Роскомнадзор.
Кроме того, оказалось, что экспертизу, на которую ссылаются многие российские СМИ, профессор сектоведения Православного Свято-Тихоновского Университета Александр Дворкин не писал. По его словам, никакого официального документа по поводу отмены йоги в СИЗО он не готовил.
"Я много каким СМИ уже комментировал эту фейковую новость, но мои слова по большей части исказили", – цитирует профессора сектоведения сайт "Комсомольская правда". Вместе с тем, Дворкин признал, что направлял Елене Мизулиной личное письмо. Он добавил, что не понимает, каким образом оно попало к члену общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
По словам специалиста, к занятиям йогой в СИЗО он относится отрицательно. По мнению Дворкина, кундалини-йога базируется прежде всего на тантрических практиках возбуждения у адептов сексуальной энергии и попытки перенаправления ее для достижения "просветления". Эксперт считает, что это может привести к непредсказуемым последствиям в изоляторах.
Альтернативой занятиям йогой в СИЗО Дворкин назвал спорт. При этом он предложил пригласить в изоляторы сертифицированного специалиста из института физкультуры.
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