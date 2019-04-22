"Страшно": всплыли опасения любимой женщины Зеленского
Елена Зеленская хотела бы "остаться вне информационного поля". Жене бывшего шоумена, а ныне президента Украины очень хотелось бы заниматься тем же, чем и раньше, – писать сценарии для "Студии Квартал 95".
Как наперебой сообщают украинские СМИ, супруга Владимира Зеленского, который набирает более 70% на выборах президента Украины, познакомилась с будущим мужем во время учебы в университете. В браке они уже 16 лет.
Девичья фамилия Елены Зеленской – Кияшко, родилась в один год с будущим супругом – в 1978-м. Воспитывает 15-летнюю дочь и шестилетнего сына. Успешна не только в написании сценариев, но и в бизнесе: Елена владеет 25% в ООО "Зелари Фиш" – компании по переработке и консервированию рыбы. Носит люксовые часы Breguet и Piaget, а также ювелирные изделия Graff.
Новая первая леди Украины – талантливый сценарист. Елена Зеленская – автор того самого "Слуги народа", где ее супруг сыграл свою пророческую роль. Сейчас очаровательная бизнес-леди и писательница утверждает, что отговаривала Владимира Зеленского от участия в президентской гонке, передает НСН.
Недавно выяснилось, что украинская звезда экрана Елена Кравец – не только лучшая подруга Елены Зеленской, но и ее крестная мать. У женщин установилась очень тесная духовная, почти интимная связь. Они понимают друг друга с полуслова.
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