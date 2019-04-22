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Триумф Зеленского довел Билана и Баскова до экстаза

Николай Басков и Дмитрий Билан. Фото: Дни.ру
Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины, которые прошли в минувшее воскресенье. Шоумена поспешили поздравить многие российские звезды.
прочитано 744 раза

Несколько часов назад певец Дима Билан разместил на своей странице в Instagram пост, посвященный новому украинскому лидеру. Он признался, что обычно старается не вмешиваться в политику, однако не может не прокомментировать такое событие. "Выборы главы страны, страны соседствующей – это очень важный день, когда люди выбирают свой вектор движения, люди – ключевое слово", – написал исполнитель. 

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Дима Билан пожелал Владимиру Зеленскому быть объективным и верить в силы свои. Он надеется, что борьба двух государств прекратится, и их будет связывать только дружба. "Желаю успехов движению стран друг к другу, не умаляя ничьих достоинств", – заключил исполнитель. 

Поздравительный пост появился и в личном микроблоге Николая Баскова. Певец выразил надежду, что скоро сможет встретиться с друзьями и поклонниками, которые живут на Украине. "Надеюсь, в ближайшее время после пятилетних запрета и разлуки появится такая возможность – встретиться со своими друзьями и поклонниками", – цитирует артиста Life.

Напомним, что 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины. В нем приняли участие политик Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский. По данным ЦИК, шоумен лидирует в гонке, набирая 73% голосов избирателей.

Автор: Полина Крылова22 апреля 2019, 10:38

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
21 апреля , а у Вас опечатка 21 мата
1

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