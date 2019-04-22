Королева высказалась о победе Зеленского на украинских выборах
Российская певица Наташа Королева довольна результатами президентских выборов на Украине. Победа Владимира Зеленского артистку порадовала. Она лично знакома с новым лидером Незалежной и знает его, как хорошего человека.
"Знаю его как порядочного, хорошего человека. Мне бы хотелось верить в то, что пост людей не меняет", – приводит слова Королевой "Экспресс-газета" со ссылкой на "МК".
Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах. По данным
после обработки 85,78% протоколов, шоумен набрал 73,2% голосов. А действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.
Как отмечают эксперты, результат Зеленского можно назвать прецедентом в истории Украины. Еще ни один президент не получал такой кредит доверия украинских граждан.
Наташа Королева и после первого тура президентских выборов на Украине радовалась лидерству шоумена. Тогда исполнительница заявила, что "все Вовы талантливые". При этом известно, что певице запрещен въезд в Незалежную из-за песни "Маленькая страна". Украинские власти считают, что композиция призывает к экстремистской деятельности.
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