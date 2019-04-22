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Политика

Украинцы ликованием встретили приговор Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Приговор Порошенко вызвал ликование на Украине. Граждане поют, танцуют и другими доступными способами выражают свою радость по поводу поражения Петра Алексеевича на президентских выборах.
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Украинцы вынесли приговор Порошенко – и не только ему лично, но и всей политической системе Украины. Многие сторонники пока еще действующего президента срочно "меняют цвет", перебегая в лагерь оппозиции.

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"С учетом того приговора и разгрома, который произошел, это приговор не только уходящему президенту. Это приговор всем ветвям власти. Это и парламенту, который за пять лет превратился в подносчика снарядов для президента и занимался политическими амбициями. Это приговор правительству, которое поднимало тарифы, цены, все что угодно, но не занималось экономикой", – заявил лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

Украинцы свои "симпатии" к уходящему президенту выражают бурно. Приговор Порошенко подтверждают пользователи соцсетей – туда хлынула волна роликов с песнями и танцы в честь победы Владимира Зеленского над не оправдавшим надежды лидером.

"Порох прощай, Порох прости, Порох, Украину ты отпусти", – поет девушка на видео. На других роликах пользователи показывают, как украинцы "уничтожают" бывших президентов.

Эксперты тем временем подчеркивают: приговор Порошенко не означает резкой смены курса Украины. Об этом свидетельствуют как схожие программы двух кандидатов, так и реакция американских кураторов. В Вашингтоне, поздравляя Зеленского с победой, пообещали, что США на Украине останутся надолго, передает ТВ Центр.

Автор: Андрей Евлампиев22 апреля 2019, 13:00
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