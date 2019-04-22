Вскрылась интимная связь Кравец с женой Зеленского

Инаугурация комика Владимира Зеленского состоится не позднее, чем за 30 дней после объявления итогов президентских выборов. Кажется, за время прошедшей кампании избиратели узнали о нем все – тайное и явное. Но семейный тайны продолжат волновать народ.



Владимир Зеленский счастливо живет в браке уже 16 лет. Его жена Елена – строитель по образованию, ​​закончила Криворожский технический университет с красным дипломом, работала сценаристом "Студии квартал 95". Они были знакомы со школы, учились в параллельных классах.

А недавно выяснилось, что украинская звезда экрана Елена Кравец – не только лучшая и ближайшая подруга Елены Зеленской, но еще и ее крестная мать. "Просто Лена и Вова хотели покрестить дочку Сашеньку, для этого Лене тоже нужно было быть самой крещеной. А поскольку мой муж крестил их дочку, я была не занята. Мне очень приятно, что Лена выбрала именно меня. Сейчас по этому поводу мы больше иронизируем", – призналась Елена в одном из интервью.

Елена Зеленская, таким образом, имеет полное право называть Еленой Кравец крестной матерью – у них установилась очень близкая духовная, почти интимная связь. Женщины понимают друг друга с полуслова.

Напомним, общее количество избирателей на территории Украины на 30 ноября 2018 года составило 35 622 943 человек. Еще около 522 тысяч граждан зарегистрировались по месту пребывания в других странах и получили право проголосовать в консульствах и посольствах. Окончательные итоги плебисцита будут подведены не позднее 4 мая 2019 года. Но мировые лидеры ужа начали поздравлять 41-летнего Владимира Зеленского с уверенной победой.

