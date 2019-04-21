Обнаружен очаг возгорания в Нотр-Даме

Проанализировав всю имеющуюся у них информацию, специалисты пришли к выводу, что загорание в Соборе Парижской Богоматери началось у основания того самого шпиля, который обвалился во время пожара. Теперь полиция проверяет, могли ли датчики пожарной безопасности в момент ЧП сработать некорректно, передает RT. Кроме того, внимание следователей привлекли лифты, которые были установлены специально для рабочих.