Обнаружен очаг возгорания в Нотр-Даме

Проанализировав всю имеющуюся у них информацию, специалисты пришли к выводу, что загорание в Соборе Парижской Богоматери началось у основания того самого шпиля, который обвалился во время пожара. Теперь полиция проверяет, могли ли датчики пожарной безопасности в момент ЧП сработать некорректно, передает RT. Кроме того, внимание следователей привлекли лифты, которые были установлены специально для рабочих.
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