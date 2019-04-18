Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Супруга Дмитрия Быкова рассказала о состоянии писателя, которого ввели в состояние искусственной комы, передает телеканал "360". По словам Ирины Лукьяновой, ни о каком прогрессе речи не идет: "Я в Уфе, жду врача. Сейчас они его осматривают. Он пока в медикаментозном сне".
Ранее сообщалось, что Дмитрия Быкова госпитализировали сразу после перелета из Екатеринбурга в Уфу. Журналист почувствовал себя плохо еще на борту лайнера. По некоторым данным, причиной стал гипергликемический криз, отмечает RT.
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