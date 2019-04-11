Россиян травят поддельными молочными продуктами
Поддельные молочные продукты остаются главной проблемой отрасли. Из 60 миллиардов упаковок продукции, выпущенных в 2018 году, 15 миллиардов являются подделками известных брендов.
Как рассказал заместитель главы Россельхознадзора Николай Власов, решить проблему должно введение обязательной электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Оформление электронного сертификата возможно только на заводе-производителе. Власов уверен, что это сведет на нет подделку молочки.
"За прошлый год – 24 с небольшим процента фальсифицированной продукции из числа продукции, находящейся в обороте", - приводит слова замглавы Россельхознадзора "Царьград ТВ". Власов отметил: если добавить к этому долю импорта, то общее число поддельной молочной продукции на российском рынке составит примерно 22%.
Однако система "Меркурий", которая начнет работать в ближайшее время, систему подделки "убивает начисто", утверждает Власов. Никакое другое предприятие не сможет получить сертификат на производственную партию под этой маркой.
Сейчас стоит задача по снижению объема поддельных молочных продуктов до приемлемого уровня в 0,5%. Пока же позитивных сдвигов в молочной отрасли Россельхознадзор не наблюдает. В числе регионов с наибольшим объемом продаж поддельных молочных продуктов в ведомстве называют Сахалинскую, Астраханскую, Мурманскую, Ленинградскую области.
Примадонна пытается спастись от позора
Телеведущая пришла на популярное шоу
Поводом для домыслов стал неоднозначный пост певицы
Примадонна откровенно рассказала о несчастье
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Как думаете: убила старуха Диану?
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Лена Миро-скандальный уродец.
Афера с коллегой
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Если женщина повышает голос на мужчину
Секс
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
<цензура>
что нравиться девушкам
Два кило картошки
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
Прервать беременность
Межрасовый брак
ВСД как приговор или хождение по мукам
Началова, Булдаков, Децл ...
ЖМЖ
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Секс во время беременности
Яичная диета
Самоубийство это больно?
Грудное вскармливание
кефирная диета на 7 дней
Очень большой интервал между автобусами?Почему?Не оправдывает маршрут?Вечно набита маршрутка людьми ,почему не могут правильно разработать маршрут?Почему все отрасли отсталые в России?