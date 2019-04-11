Россиян травят поддельными молочными продуктами

Поддельные молочные продукты стали угрозой для россиян. По данным Россельхознадзора, доля фальсификата в представленных на прилавках товарах достигла 25%.

Поддельные молочные продукты остаются главной проблемой отрасли. Из 60 миллиардов упаковок продукции, выпущенных в 2018 году, 15 миллиардов являются подделками известных брендов.

Как рассказал заместитель главы Россельхознадзора Николай Власов, решить проблему должно введение обязательной электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Оформление электронного сертификата возможно только на заводе-производителе. Власов уверен, что это сведет на нет подделку молочки.

"За прошлый год – 24 с небольшим процента фальсифицированной продукции из числа продукции, находящейся в обороте", - приводит слова замглавы Россельхознадзора "Царьград ТВ". Власов отметил: если добавить к этому долю импорта, то общее число поддельной молочной продукции на российском рынке составит примерно 22%.

Однако система "Меркурий", которая начнет работать в ближайшее время, систему подделки "убивает начисто", утверждает Власов. Никакое другое предприятие не сможет получить сертификат на производственную партию под этой маркой.

Сейчас стоит задача по снижению объема поддельных молочных продуктов до приемлемого уровня в 0,5%. Пока же позитивных сдвигов в молочной отрасли Россельхознадзор не наблюдает. В числе регионов с наибольшим объемом продаж поддельных молочных продуктов в ведомстве называют Сахалинскую, Астраханскую, Мурманскую, Ленинградскую области.