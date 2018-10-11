Ядовитое молоко заполнило прилавки российских магазинов
Главной проблемой оказались антибиотики. Их содержание превышает норму в каждой 18-й упаковке. Кроме того, некоторые производители снижают жирность молока, чтобы увеличить его объемы, при этом на упаковке указывают более высокий процент жирности.
Проверку 90 популярных у потребителей торговых марок молока жирностью 3,2% провело Роскачество. Участвовали в акции также Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Разного рода нарушения были выявлены в 20% продукции. Производители 25 из 90 проверенных брендов добавляют в продукцию сухое молоко, передает НСН.
Ранее канадские ученые пришли к выводу, что употребление молока и молочных продуктов на завтрак повышает чувство сытости, снижает глюкозу в крови и риск возникновения сахарного диабета. Однако российские специалисты заподозрили канадцев в скрытой рекламе. Они уверены, что любое питание должно подбираться индивидуально.
Как сообщалось, в ближайшее время правительство рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за фальсификацию продуктов. Эксперты отмечают, что современная химическая промышленность способна создавать такую продукцию, которая будет иметь все необходимые потребительские свойства, и все же это фальсификат.
Проверки молочной продукции начались в России еще весной этого года. Были исследованы образцы творога, масла и молока. Продуктами-подделками среди масла оказались 14%, среди молока 12%, а среди творога 2%.
Воспоминаниями о паре поделилась известная спортсменка
Мужчина высказался о воссоединении с певицей
Мамаев прятал лицо от камеры
Певица выложила снимок в новом образе в Instagram