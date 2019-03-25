Медведев одобрил цифровую маркировку молочной продукции

Глава правительства Дмитрий Медведев выступил с поддержкой цифровой маркировки готовой молочной продукции. Премьер-министр дал устное поручение интегрировать ее с системой "Меркурий".



Определиться с системой отслеживания готовой молочной продукции чиновники и представители бизнеса не могут уже больше года. Между тем меры в этой отрасли давно назрели: по подсчетам Россельхознадзора, доля фальсификата среди питьевого молока, сливок, кефира и тому подобной продукции достигает колоссальной цифры – 23%.



По этому поводу в федеральных ведомствах есть разные точки зрения. В Министерстве сельского хозяйства выступают за введение системы электронной ветсертификации "Меркурий" Россельхознадзора. У Минпромторга другое мнение: чиновники склоняются в пользу системы цифровой маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Летом прошлого года "Меркурий" стал обязательным для продукции животного происхождения. Эта категория включает в себя сырое молоко. Что касается готовой молочки, ее производителям удалось избежать подключения к системе. Однако вскоре Министерство сельского хозяйства подготовило поправки, в соответствии с которыми под действие "Меркурия" подпадает и готовая продукция.

В Минэкономразвития выступили против, в результате Минсельхоз предложил компромиссное решение – поэтапное внедрение системы. А в Министерстве промышленности и торговли выступили с инициативой проведения эксперимента маркировки молочной продукции. Завершить его планируется до конца текущего года.

По итогам споров было решено объединить две системы, пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники. В марте вице-премьер Алексей Гордеев поручил в порядке эксперимента обеспечить взаимодействие "Меркурия" и цифровой маркировки. Издание ознакомилось с копией поручения, а представитель зампреда правительства их подлинность подтвердила.

В Центре развития перспективных технологий к интеграции готовы. Сырье до его попадания на завод будет находиться под контролем "Меркурия", а маркировка будет контролировать всю готовую продукцию до кассы, каждую ее единицу.

Это позволит обеспечить попадание на прилавки магазинов исключительно легальной продукции, магазины смогут легко контролировать срок годности товаров. "Меркурий" сможет формировать ветеринарные сертификаты, более того – благодаря маркировке покупатели сами смогут проверить продукцию, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя ЦРПТ.

В Минсельхозе подчеркивают: маркировка направлена лишь на идентификацию продукции, это не замена "Меркурия", призванного следить за единицами товара до прилавка. С целесообразностью и механизмом цифровой маркировки в правительстве определятся по итогам эксперимента.

Стоит отметить, что ряд крупных производителей молока оказались в стане противников "Меркурия". Они пожаловались на нестабильную работу системы, что может оказать негативное влияние на отгрузку продукции.

Один из крупных игроков рынка сообщил, что дополнительные траты на изменение логистики, интеграцию, транспорт и склады превысят для него два миллиарда рублей в год. В Россельхознадзоре мыслят позитивнее: в ведомстве полагают, что затраты будут гораздо меньше – около двух миллионов рублей, которые пойдут на программное обеспечение.

Эксперты отрасли отмечают, что при сбоях "Меркурия" отгрузка товаров с предприятия будет заблокирована, а готовая молочка увеличит нагрузку на систему в несколько раз, что грозит настоящим коллапсом. Все это – прямые убытки для бизнеса.

В Центре развития перспективных технологий накоплен немалый опыт работы с молочной отраслью. С прошлого года ЦРПТ проводил обследование площадок основных производителей.

Кроме того, система активно используется для широкого спектра товаров – от обуви до лекарств. Эксперты отмечают, что она не требует бюджетных затрат, устойчива к нагрузкам и, что немаловажно, одинакова для любой продукции. Именно эти качества делают ее удобной для бизнеса.