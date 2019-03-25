Медведев одобрил цифровую маркировку молочной продукции

0
Похороны Юлии Началовой Форум Выборы президента Украины: Порошенко идет ко дну Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Понедельник 25 марта
Лента новостей
13:53
В Карелии при пожаре погиб мужчина
13:43
Садальский довел до экстаза любимую Кудрявцеву своей миниатюрной "птичкой"
13:37
Мажор на Gelandewagen сбежал после смертельной аварии
13:35
Раскрыт эффективный способ похудения
13:23
В Уфе в машину воткнули топор и похоронный венок
13:21
Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем
13:13
Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке
12:56
Алкоголизм: новый роман Питта добил Джоли
12:50
На Урале детское питание хранили в морге
12:46
Дочь шпиона из КГБ штурмует эстрадные подмостки
12:45
На складе с горючими материалами в Подмосковье произошел пожар
12:42
Известный певец нелепо погиб во время съемок клипа
12:38
Мускулистые красотки показали бицепсы
12:37
Возле психбольницы под Дмитровом нашли расчлененную лошадь
12:32
Автомобили INFINITI можно будет купить онлайн
12:24
Удар под дых: жена пошла против рвущегося к власти Зеленского
12:21
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин ради сына
12:06
Поисковики погибшей группы Дятлова скрыли страшные находки
11:54
Хоккейный тренер Мариничев умер в 66 лет
11:48
"Как мумии": Пугачева показала странное фото с "братом"
11:33
В Москве легковушка протаранила машину полиции
11:22
Человечество предупредили о смертельном вирусе
11:18
Родившая Порошина вышла в свет с кольцом и мужчиной
11:08
Популярный напиток оказался лучшим средством от ожирения
10:45
Свежевыжатый сок признали опасным
10:44
Последствия смертельной аварии под Москвой сняли на видео
10:28
Панин слезно оправдался за грязные слова о России
10:21
В Казахстане загорелось месторождение нефти (видео)
10:18
Сделано заявление об отказе Порошенко от выборов
10:08
Варнава возбудила россиян интимным снимком
09:53
Дочь Назарбаева взбесила словами о детях-инвалидах
09:51
"Давайте уже честно": Кожевникова уличила теряющую память Собчак
09:46
В Находке мужчина с бензопилой ворвался в кафе (видео)
09:39
Загитова оконфузилась на глазах у всего мира
09:10
Резко сдала: появились свежие фото больной Ротару
09:10
Народ возмущен лицемерием звезд на похоронах Началовой
09:08
Умер заслуженный тренер России
08:34
Стало известно о срочной госпитализации борющегося с раком Николаева
08:31
Тутберидзе постигла страшная трагедия
08:29
На юге Москвы машина насмерть сбила человека
08:19
На Ямале потух Вечный огонь
08:12
Ariel выпустила капсулы для стирки PODS 3 в 1
07:56
На военной базе США в Японии произошел взрыв
07:49
Бывшего совладельца "Зимней вишни" задержали в Польше
07:43
Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла
07:38
В центре Москвы мужчину ударили ножом
06:40
Оскорбивший Путина Лукашенко довел народ до лютого бешенства
06:14
Меган Маркл и принц Гарри потеряли миллионы долларов
04:19
Зарвавшегося Шнурова погнали пинками под зад
02:11
Неожиданный поворот в скандале с унизившим звезд Дробышем
00:05
Великий пост: Рецепт полбяной каши с черными лисичками и грибным отваром
21:52
Тайна раскрыта: кто позволил Майклу Джексону надругаться над беззащитными детьми
20:10
Гороскоп на неделю
18:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 марта 2019 года
17:57
Убил родного брата: преступника Порошенко отправляют в тюрьму
17:16
Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом
16:34
Вайкуле раскрыла причину своей пагубной зависимости
15:57
Пляшущий на костях Малахов довел до слез родителей Началовой
15:39
Родная мать спасла Баскова от нелепейшей смерти
15:00
Юная виолончелистка из России удивила чопорных европейцев музыкой Боярского
14:29
В Москве жестоко избили сына известного повара
13:43
Россияне в ярости из-за подлой выходки Лукашенко перед важным событием
13:14
"На голую грудь": Пугачева удивила Леонтьева роскошным подарком
12:34
47-летняя Орбакайте без косметики восхитила россиян
11:52
"Сволочи": Ахеджакова плюнула в душу известным актерам
11:24
Боится повторить судьбу Началовой: запаниковавшая Семенович бросилась к медикам
10:48
Скандал с расставанием Башарова с женой оказался мерзкой постановкой
10:16
Кольцо на безымянном пальце Бузовой взбудоражило народ
10:12
Отец раскрыл главную причину всех бед Началовой
08:02
Меркель вонзила нож в спину доверчивого Порошенко
07:30
Наглец Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
06:02
Известная актриса попросила Путина о гражданстве
04:01
В страшном пожаре под Красноярском погибли дети
02:05
Рианна довела до экстаза сексуальным нарядом
00:05
"Зачем было себя уродовать?": пользователи восхищаются клипами юной Началовой
22:02
На Рудковскую накинулись за новое увлечение сына
20:03
"Это сатана": назван виновник трагедии Началовой
17:48
Началову убило "Евровидение"
17:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 марта 2019 года
16:47
Переделанная Барановская сделала шокирующие признание
15:59
До слез: Кудрявцева сразила не ожидающую подвоха Кожевникову
15:43
Порошенко рассказал об интимной близости Украины с НАТО
15:18
Дробыш назвал коллег по шоу-бизнесу алчными и наглыми
14:51
Сексуально озабоченную Бондарчук отправили "варить пельмешки"
13:54
Ксения Собчак не верит в "человеческое дно"
13:27
Смольянинов едва не стал жертвой аборта
13:00
Ольга Бузова бросила родную сестру
12:46
Крымский мост напугал украинцев "жестким шмоном"
12:09
Разин рассказал о фанатизме Началовой
11:53
Жасмин оправдалась за шикарный Bentley на похоронах Началовой
11:22
Звезда "Дома-2" выпорола дочь ремнем
10:39
Мать Собчак заступилась за Виторгана
10:21
Волочкова показала подарок за миллион от любовника
07:30
В Минске официально заявили об объединении России и Белоруссии
06:02
Новорожденному сыну Рапунцель из шоу "Дом-2" прокололи веко
04:20
Из-за фальшивой любви к Началовой после похорон разгорелся скандал
02:11
"Вся в соплях такая, не в настроении": встретивший Пугачеву Дробыш спрятался за сына
00:04
У беременной Маркл серьезные проблемы со здоровьем
22:03
Вступившегося за Соловьева Галкина прижали к стене
22:00
Врачи пропустили у дочери Дайнеко опасную инфекцию
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Самый сексуальный тренер покоряет мир роскошным телом
Рианна довела до экстаза сексуальным нарядом
Великий пост: Рецепт полбяной каши с черными лисичками и грибным отваром
Гороскоп на неделю
Звезда "Дома-2" выпорола дочь ремнем
Разин рассказал о фанатизме Началовой
Экономика

Медведев одобрил цифровую маркировку молочной продукции

Кадр youtube.com
Глава правительства Дмитрий Медведев выступил с поддержкой цифровой маркировки готовой молочной продукции. Премьер-министр дал устное поручение интегрировать ее с системой "Меркурий". 
прочитано 323 раза

Определиться с системой отслеживания готовой молочной продукции чиновники и представители бизнеса не могут уже больше года. Между тем меры в этой отрасли давно назрели: по подсчетам Россельхознадзора, доля фальсификата среди питьевого молока, сливок, кефира и тому подобной продукции достигает колоссальной цифры – 23%.

По этому поводу в федеральных ведомствах есть разные точки зрения. В Министерстве сельского хозяйства выступают за введение системы электронной ветсертификации "Меркурий" Россельхознадзора. У Минпромторга другое мнение: чиновники склоняются в пользу системы цифровой маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Летом прошлого года "Меркурий" стал обязательным для продукции животного происхождения. Эта категория включает в себя сырое молоко. Что касается готовой молочки, ее производителям удалось избежать подключения к системе. Однако вскоре Министерство сельского хозяйства подготовило поправки, в соответствии с которыми под действие "Меркурия" подпадает и готовая продукция.

В Минэкономразвития выступили против, в результате Минсельхоз предложил компромиссное решение – поэтапное внедрение системы. А в Министерстве промышленности и торговли выступили с инициативой проведения эксперимента маркировки молочной продукции. Завершить его планируется до конца текущего года.

По итогам споров было решено объединить две системы, пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники. В марте вице-премьер Алексей Гордеев поручил в порядке эксперимента обеспечить взаимодействие "Меркурия" и цифровой маркировки. Издание ознакомилось с копией поручения, а представитель зампреда правительства их подлинность подтвердила.

В Центре развития перспективных технологий к интеграции готовы. Сырье до его попадания на завод будет находиться под контролем "Меркурия", а маркировка будет контролировать всю готовую продукцию до кассы, каждую ее единицу.

Это позволит обеспечить попадание на прилавки магазинов исключительно легальной продукции, магазины смогут легко контролировать срок годности товаров. "Меркурий" сможет формировать ветеринарные сертификаты, более того – благодаря маркировке покупатели сами смогут проверить продукцию, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя ЦРПТ.

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com

В Минсельхозе подчеркивают: маркировка направлена лишь на идентификацию продукции, это не замена "Меркурия", призванного следить за единицами товара до прилавка. С целесообразностью и механизмом цифровой маркировки в правительстве определятся по итогам эксперимента.

Стоит отметить, что ряд крупных производителей молока оказались в стане противников "Меркурия". Они пожаловались на нестабильную работу системы, что может оказать негативное влияние на отгрузку продукции.

Один из крупных игроков рынка сообщил, что дополнительные траты на изменение логистики, интеграцию, транспорт и склады превысят для него два миллиарда рублей в год. В Россельхознадзоре мыслят позитивнее: в ведомстве полагают, что затраты будут гораздо меньше – около двух миллионов рублей, которые пойдут на программное обеспечение.

Эксперты отрасли отмечают, что при сбоях "Меркурия" отгрузка товаров с предприятия будет заблокирована, а готовая молочка увеличит нагрузку на систему в несколько раз, что грозит настоящим коллапсом. Все это – прямые убытки для бизнеса.

В Центре развития перспективных технологий накоплен немалый опыт работы с молочной отраслью. С прошлого года ЦРПТ проводил обследование площадок основных производителей.

Кроме того, система активно используется для широкого спектра товаров – от обуви до лекарств. Эксперты отмечают, что она не требует бюджетных затрат, устойчива к нагрузкам и, что немаловажно, одинакова для любой продукции. Именно эти качества делают ее удобной для бизнеса. 

Автор: Иван Поляков25 марта 2019, 12:43

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Убил родного брата: преступника Порошенко отправляют в тюрьму
Россияне в ярости из-за подлой выходки Лукашенко перед важным событием
Меркель вонзила нож в спину доверчивого Порошенко
Наглец Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса

Шоу-бизнес

Садальский довел до экстаза любимую Кудрявцеву своей миниатюрной "птичкой"
Алкоголизм: новый роман Питта добил Джоли
Дочь шпиона из КГБ штурмует эстрадные подмостки
Цекало раскошелился на роскошный отдых для молодой жены

Проишествия

Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)

Lifestyle

Юная виолончелистка из России удивила чопорных европейцев музыкой Боярского
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Звезде сериала "Игра престолов" понадобилось лечение после смерти
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Шоу-бизнес

Стало известно о срочной госпитализации борющегося с раком Николаева

Сообщалось, что телеведущий потерял сознание
Шоу-бизнес

"Как мумии": Пугачева показала странное фото с "братом"

Примадонна озадачила общественность
Шоу-бизнес

Алкоголизм: новый роман Питта добил Джоли

Она стала чаще употреблять спиртные напитки
Шоу-бизнес

Родившая Порошина вышла в свет с кольцом и мужчиной

Актриса появилась на кинопремьере

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой
Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

Спорт

Загитова в пух и прах разделала Медведеву
Тарасова сплясала после провала российских фигуристов
Загитову тыкали иголками до ночи
"Надоело!": Медведева взорвалась из-за провала

Регионы

Крымский мост признан бесполезным
Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru