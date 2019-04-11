Вскрылись секретные документы о расследовании гибели группы Дятлова

0
Юбилей Пугачевой Форум Выборы президента Украины: Порошенко идет ко дну Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Четверг 11 апреля
Лента новостей
10:39
Назван элементарный способ похудеть
10:35
Невероятные миры Жюля Верна открылись в Artplay
10:32
Гарифуллина и Абдразаков дадут необычный концерт в Крокусе
10:23
Путешественник Конюхов попал в очередной шторм на весельной лодке
10:08
Умерла литературовед Шмелькова
09:00
Назвавшая Пугачеву фурией Кудрявцева лишилась самого ценного
08:22
Лорак в подворотне распекли за странный вид
08:17
"Таблетки уже не помогают": известная модель рассказала о неутешительном диагнозе
08:14
Сделано хаявление о военном перевороте в Судане
08:01
На территории Храма Христа Спасителя в центре Москвы произошел пожар
06:37
"Плохо выглядите": Лазарев перед "Евровидением" напугал внешним видом
04:16
Всплыли грязные подробности отношений дебошира Кокорина с любовницей
02:36
Избитая мужем пышка из "Дома-2" пошла на крайние меры
00:14
Танец принца Гарри с детьми растрогал народ
22:01
Объявлено о плане подрыва Крымского моста
22:01
"Не заигрывай": Пресняков устроил сцену ревности Подольской
21:48
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
21:35
Гуляющие Шейк и Купер сорвали съемку реалити-шоу
21:17
Зачем Порошенко и Зеленский вместе летят в Париж
21:03
Отказавшаяся от цветов Брежнева запросила у народа подарки
20:36
Зарезавший женщину москвич пожаловался на самочувствие
20:30
Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем
20:25
Давняя страсть опустошила карманы Ксении Бородиной
19:51
Дарящая поцелуи Бузова вступилась за затравленного Лазарева
19:43
Жаждущий крови Порошенко размазал выскочку Зеленского
19:07
"Это ошибка": Сябитова предостерегла слабовольных женщин от провала
19:02
Под Москвой зоомагазин ограбили с помощью зонта
18:34
Тарасов отчитался о скромных тратах идеальной Костенко
18:18
Молодая жена Цекало вывалила грудь напоказ
18:03
Хочет соскочить: Трусливый Порошенко включил заднюю
17:54
"Мама спит с моим мужчиной": вскрывшийся любовный треугольник закончился скандалом у Шепелева
17:19
Топурию вынудили объясниться после слухов о возвращении к Гуфу
17:09
Зеленский нанес мощный удар обнаглевшему Лукашенко
16:47
Обнаружившая мертвого Булдакова актриса подробно рассказала о трагедии
16:46
На Боярскую с мужем обрушилась разбушевавшаяся стихия
16:24
Володин: Ежегодно из-за пьяных водителей гибнут тысячи человек
16:23
Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом
16:05
"Словно девочка!": Шукшина удивила снимком без макияжа
15:59
Вскрылась сенсационная связь Малахова с измученной "подставами" Волочковой
15:52
Покаявшегося Порошенко "распяли" за русский язык
15:25
Выпотрошенная Екатерина Гусева: Это уже было невыносимо
15:16
Узнавшая о раке Мария Куликова приняла смелое решение
15:01
Ребенка с ВИЧ затравили всем городом
14:43
Самбурская закатила истерику после провала
14:30
В Кремле объявили победителя выборов на Украине
14:25
Разведенца Порошенко выковыривают с Украины
14:23
Официальное заявление об измене Кейт Миддлтон
14:19
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 апреля 2019 года
14:17
Звезду "Дома-2" разнесли за незнание географии (видео)
14:00
"Она такая тугая": неожиданное признание Борисова
13:56
Клиенты Сбербанка пожаловались на массовый сбой
13:54
Садальский заговорил о потрясающем сексе с Малышевой
13:39
Рублю пообещали быстрый взлет
13:30
Под Москвой поджигатель за ночь уничтожил две машины
13:23
В Воронеже водитель Mercedes специально сбил курсанта МЧС (видео)
13:02
Порошенко дорого заплатит за рекламу с Путиным
13:01
В Москве столкнулись автобус и маршрутка
13:01
"Все кончено": жена известного актера рассказала о смерти пятого ребенка
13:00
Плевок в душу: юбилейный концерт Пугачевой обернулся чудовищным скандалом
12:48
Названа дата закрытия опустевшего Крымского моста
12:48
Кержаков обратился к брошенному сыну
12:46
Под Петербургом безработный надругался над памятником героям ВОВ
12:36
Под Псковом налетчики похитили два миллиона рублей
12:28
Беременную Кабаеву сняли во время прогулки с четырьмя малышами
12:25
Дерзкий налет на ювелирный в Петербурге попал на видео
12:13
Музыкант Avicii выпустил новую песню через год после собственной смерти
12:06
Двуличная Меган Маркл лебезит перед Елизаветой II
11:55
Госпитализированной дочери Валерии сделали срочную операцию
11:38
Как живет 94-летний диктор Виктор Балашов
11:38
Ужас на могилах: девушка ослепла после посещения кладбища
11:35
Россияне пожертвовали любителям видеоигр 11,6 миллиарда
11:28
Жена о состоянии онкобольного Юдашкина: Пока нет предписаний врачей
11:16
Найден способ заглянуть в будущее
11:05
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Екатеринбурге
11:02
Кабмин и Верховный суд поддержали ужесточение наказания за "пьяные" ДТП
11:01
В Москве электричка сбила женщину
10:49
Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта
10:42
Зеленскому нашли замену после скандала с наркотиками
10:28
Чемпионку Загитову гонят из большого спорта
10:13
Замужем, с ребенком: что известно о снявшейся с Аршавиным красотке
09:48
Разработан революционный метод лечения ВИЧ
09:42
Россияне потеряли надежду на достойную зарплату
09:28
Кудрявцева назвала разозлившуюся Пугачеву фурией
09:23
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
08:57
Оленя в каске сделали мастером бригады вахтовиков (видео)
08:54
Тяжелобольная вдова Марьянова: Я настолько слаба и беспомощна
08:36
Нос Порошенко обличил его в грязной лжи
08:30
В аварии во время обгона пострадал ребенок
08:21
На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на десять километров
07:04
"Не царское это дело": звезды зря ждали появления юбилярши Пугачевой
06:30
Путин поставил на колени грубияна Лукашенко
05:03
"Завалил кабанятину": доведенный до бешенства участник шоу "Дом-2" отомстил жене
01:01
Малышева раскрыла секрет "потрясающего секса"
23:00
Прикрывающая сосок Нюша заинтриговала народ
22:01
Предательницу Волочкову обозвали "фрикообразным чудовищем"
22:00
Сдавшийся Порошенко признал Путина президентом Украины
21:53
Вскрылись планы пришельцев уничтожить Землю до Пасхи
21:14
На Украине пиротехники подорвались на мине своих же военных
20:41
Садился сверху: друг рассказал о постыдных действиях Кокорина с мужчиной
20:29
Родившая Савельева показала фото с первенцем
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Завравшийся Порошенко пригрозил Путину
"Очень было приятно": Галкин и Тодоренко раскрыли свои чувства
Суд оставил экс-губернатора Хорошавина в колонии
Пугачева не оценила подарок от бывшего мужа Киркорова
"Раздели трупы": ужасные детали гибели группы Дятлова
"Прощай": новость о смерти потрясла фанатов Пьехи
Общество

Вскрылись секретные документы о расследовании гибели группы Дятлова

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова"
Расследование гибели туристической группы, возглавляемой Игорем Дятловым, было возобновлено несколько месяцев назад. Недавно следователи представили два документа, которые проливают свет на загадочное дело. 
прочитано 434 раза

Первым стала докладная записка оргбюро Союза спортивных обществ и организаций РСФСР о результатах расследования смерти студентов, направленная в Центральный комитет 23 марта 1959 года. В документе было указано, что туристы в спешке покинули палатку, потому что были сильно напуганы. Они попали в сильный буран и потеряли связь друг с другом.

ПО ТЕМЕ

"Раздели трупы": ужасные детали гибели группы Дятлова

"Обреченные": выживший из группы Дятлова раскрыл тайну гибели туристов

"Причиной, вынудившей туристов покинуть палатку, мог быть только страх перед немедленной смертью. Группа начала отступление вниз по склону организованно, но затем в условиях темноты и метели люди потеряли связь друг с другом и погибли в буране", – указано в сообщении.

Второй документ – выписка из протокола заседания бюро Свердловского обкома, сделанная 10 марта 1959 года. На этой встрече были озвучены итоги работы следственной комиссии. 

Согласно записке, участники туристической группы покинули палатку "по каким-то причинам", были раскиданы ураганным ветром и потеряли ориентировку. Они не смогли вернуться в палатку и погибли от мороза, передает Obozrevatel.com.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от КИФ-Космос История Фантастика (@kif_shf)

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа из девяти туристов, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Согласно официальной версии, причиной смерти стали природные условия. Место гибели молодых людей назвали перевалом Дятлова

Автор: Полина Крылова11 апреля 2019, 10:09

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зачем Порошенко и Зеленский вместе летят в Париж
Жаждущий крови Порошенко размазал выскочку Зеленского
Хочет соскочить: Трусливый Порошенко включил заднюю
Разведенца Порошенко выковыривают с Украины

Шоу-бизнес

Неожиданная выходка Меньшовой в прямом эфире потрясла народ
Панин публично врезал ведущему Первого канала
"Порвал американцев": к Киркорову пришла небывалая слава в США
Назвавшая Пугачеву фурией Кудрявцева лишилась самого ценного

Проишествия

Ужас на могилах: девушка ослепла после посещения кладбища
6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Плевок в душу: юбилейный концерт Пугачевой обернулся чудовищным скандалом

Примадонна пытается спастись от позора
Шоу-бизнес

Узнавшая о раке Мария Куликова приняла смелое решение

Звезда российских сериалов рассказала о личной трагедии
Шоу-бизнес

Официальное заявление об измене Кейт Миддлтон

Представители принца Уильяма дали комментарий

Гороскоп

Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта
Сексуальные фото предполагаемой любовницы Андрея Аршавина
Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой
Успенская без юбки показала роскошные ноги

Спорт

Всплыли грязные подробности отношений дебошира Кокорина с любовницей
Кержаков обратился к брошенному сыну
Садился сверху: друг рассказал о постыдных действиях Кокорина с мужчиной
Обманувший беременную жену известный футболист вышел на связь

Регионы

Объявлено о плане подрыва Крымского моста
Дерзкий налет на ювелирный в Петербурге попал на видео
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Екатеринбурге
Оленя в каске сделали мастером бригады вахтовиков (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru