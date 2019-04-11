Вскрылись секретные документы о расследовании гибели группы Дятлова
Первым стала докладная записка оргбюро Союза спортивных обществ и организаций РСФСР о результатах расследования смерти студентов, направленная в Центральный комитет 23 марта 1959 года. В документе было указано, что туристы в спешке покинули палатку, потому что были сильно напуганы. Они попали в сильный буран и потеряли связь друг с другом.
"Причиной, вынудившей туристов покинуть палатку, мог быть только страх перед немедленной смертью. Группа начала отступление вниз по склону организованно, но затем в условиях темноты и метели люди потеряли связь друг с другом и погибли в буране", – указано в сообщении.
Второй документ – выписка из протокола заседания бюро Свердловского обкома, сделанная 10 марта 1959 года. На этой встрече были озвучены итоги работы следственной комиссии.
Согласно записке, участники туристической группы покинули палатку "по каким-то причинам", были раскиданы ураганным ветром и потеряли ориентировку. Они не смогли вернуться в палатку и погибли от мороза, передает Obozrevatel.com.
Напомним, что трагедия произошла в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа из девяти туристов, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Согласно официальной версии, причиной смерти стали природные условия. Место гибели молодых людей назвали перевалом Дятлова.
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