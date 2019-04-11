Вскрылись секретные документы о расследовании гибели группы Дятлова

Расследование гибели туристической группы, возглавляемой Игорем Дятловым, было возобновлено несколько месяцев назад. Недавно следователи представили два документа, которые проливают свет на загадочное дело.



Первым стала докладная записка оргбюро Союза спортивных обществ и организаций РСФСР о результатах расследования смерти студентов, направленная в Центральный комитет 23 марта 1959 года. В документе было указано, что туристы в спешке покинули палатку, потому что были сильно напуганы. Они попали в сильный буран и потеряли связь друг с другом.

"Причиной, вынудившей туристов покинуть палатку, мог быть только страх перед немедленной смертью. Группа начала отступление вниз по склону организованно, но затем в условиях темноты и метели люди потеряли связь друг с другом и погибли в буране", – указано в сообщении.



Второй документ – выписка из протокола заседания бюро Свердловского обкома, сделанная 10 марта 1959 года. На этой встрече были озвучены итоги работы следственной комиссии.

Согласно записке, участники туристической группы покинули палатку "по каким-то причинам", были раскиданы ураганным ветром и потеряли ориентировку. Они не смогли вернуться в палатку и погибли от мороза, передает Obozrevatel.com.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа из девяти туристов, возглавляемая Игорем Дятловым, погибла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. Согласно официальной версии, причиной смерти стали природные условия. Место гибели молодых людей назвали перевалом Дятлова.