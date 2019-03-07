Назван эффективный способ профилактики болезни Альцгеймера
Как утверждают ученые, крепкий сон помогает организму избавляться от вредных продуктов жизнедеятельности из тканей нервной системы. Во время отдыха работа мозга замедляется, а сердечно-сосудистая система становится устойчивой. Это создает наилучшие условия для работы глимфатической системы, которая обеспечивает элиминацию опасных веществ из организма.
"Сон играет критически важную роль для мозговой функции выведения шлаков, и наша работа свидетельствует: чем глубже сон, тем лучше", – цитирует специалиста из Дании Майкен Недергаард телеканал "360". Она добавила, что степень недосыпа помогает прогнозировать возникновение болезни Альцгеймера.
Напомним, что это заболевание возникает из-за скопления белков и пептидов в тканях мозга. У больных наблюдаются потеря долговременной памяти, нарушение речи и когнитивных функций. Кроме того, пациент теряет способность ориентироваться в пространстве и не может ухаживать за собой. Как правило, болезнь Альцгеймера обнаруживается у людей старше 65 лет.
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