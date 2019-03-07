Назван эффективный способ профилактики болезни Альцгеймера

Исследователи медицинского центра Рочестерского университета в США назвали лучший способ профилактики болезни Альцгеймера. По мнению специалистов, здоровый сон поможет избежать недуга.



Как утверждают ученые, крепкий сон помогает организму избавляться от вредных продуктов жизнедеятельности из тканей нервной системы. Во время отдыха работа мозга замедляется, а сердечно-сосудистая система становится устойчивой. Это создает наилучшие условия для работы глимфатической системы, которая обеспечивает элиминацию опасных веществ из организма.

"Сон играет критически важную роль для мозговой функции выведения шлаков, и наша работа свидетельствует: чем глубже сон, тем лучше", – цитирует специалиста из Дании Майкен Недергаард телеканал "360". Она добавила, что степень недосыпа помогает прогнозировать возникновение болезни Альцгеймера.

Напомним, что это заболевание возникает из-за скопления белков и пептидов в тканях мозга. У больных наблюдаются потеря долговременной памяти, нарушение речи и когнитивных функций. Кроме того, пациент теряет способность ориентироваться в пространстве и не может ухаживать за собой. Как правило, болезнь Альцгеймера обнаруживается у людей старше 65 лет.