Путин рассказал о наводнивших Россию шпионах и террористах
Зарубежные шпионы наращивают активность в России и пытаются влиять на процессы в стране. Они всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного и технологического характера.
В прошлом году нашим контрразведчикам удалось вывести на чистую воду 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб, сообщил Путин. Президент дал строгий наказ силовикам.
"Работа должна быть эффективной, ежедневной, строиться на современных методах. Особенно это касается защиты данных о разработках, испытаниях и производстве перспективных систем вооружения, а также о передовых технологиях военного и двойного назначения", – цитирует главу государства РИА Новости.
Президент напомнил и об ошибках прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности. Научным изобретениям не давали ход, опасаясь их обнародовать.
Путин: Была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Зарубежные разведки наращивают свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера pic.twitter.com/kPraikiKuN— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 марта 2019 г.
Владимир Путин также сообщил о высоком числе предотвращенных в России терактов. Около 20 взрывов готовили террористы и такой уровень сохраняется последние три года. Большую роль в поиске подпольных ячеек играет оперативная работа сотрудников ФСБ, отметил президент.
Новая составляющая гибридной войны против России – кибератаки. По словам Путина, в последние годы они участились. Страна должна быть готова, что такое кибернаступление будет продолжаться, предупредил глава государства. Поэтому важно повысить безопасность национальных информационных ресурсов и оперативно ликвидировать атаки на органы власти, госкорпорации, операторов связи и крупные компании, резюмировал президент.
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