На Украине озвучили сценарий распада России
По версии Святослава Пискуна, Запад может принудить Москву к возвращению Крыма в состав Украины, поставив Кремль перед угрозой распада России. Бывший прокурор уверен, что возвращение Крыма может произойти тогда, когда Кремль осознает, как дорого ему обходится содержание республики.
Удержание Крыма, по сценарию Пискуна, приведет к развалу России, стагнации экономики и мировой изоляции нашей страны. "Пока они этого не почувствовали, и это не только наша с вами проблема. Наша с вами проблема в том, что мы неактивно работаем в этом направлении с мировыми державами", – приводит слова бывшего прокурора издание "ПолитНавигатор".
Пискун плачет по Крыму не просто так: по данным киевских СМИ, он купил там дом в коттеджном поселке, который был построен фирмой "Консоль" на месте бывшего розария Никитского ботанического сада. Среди владельцев участков в этом городке упоминался тогдашний премьер-министр Крыма Сергей Куницын.
Похожих заявлений о неизбежном возвращении Крыма в состав Украины за пять лет сделано немало. Обещания вернуть полуостров давали украинские политики, военные, эксперты и общественные деятели. При этом, называя Крым украинским, власти Незалежной отключили подачу в республику электроэнергии, перекрыли воду и прекратили все торговые отношения.
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Подавляющее большинство участников волеизъявления высказались за выход из состава Украины.
Артистку провожают в последний путь
Певица обрела покой на Троекуровском кладбище
Представители косметической компании ответили звезде
Пикантные подробности сериала "Содержанки"
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Умерла Юля Началова
Был секс, но встречаться не предложил
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Имя Анастасия
Люди меня используют
Екатерина или Виктория
Завидую замужним подругам
Жена шарится по карманам
Моника Белуччи
Хочу ее мужа
Дочь хочет сделать тату
Виктория
Куриная диета
Мужчины не ценят хорошего отношения
Таблетки для экстренной контрацепии
На подругу замахивается парень
Меган Маркл
Препод намекает на секс
Женщина обеспечивает мужчину
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Колоть губы во время беременности
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Жизнь после развода.
Фейсбук
Подруга специально нагнетает
Может ли девушка сделать первый шаг?
Медовая диета
3 сигареты в день много?