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Политика

Лукашенко толкает Украину к войне с Россией

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Последние заявления Александра Лукашенко о Крыме попахивают провокацией. Отказывающийся до сих пор признать полуостров российским президент Белоруссии подталкивает Украину к освободительной войне за него.
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Российский посол в Минске Михаил Бабич отказался комментировать недавние высказывания президента Белоруссии о том, что признание Крыма ничего не даст. Бабич напомнил о позиции Александра Лукашенко, высказанной им в беседе с украинскими журналистами.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Репортеры допытывались у Батьки, кому на самом деле принадлежит Крым. Он, в свою очередь, задал им встречный вопрос: сколько украинцев погибло при потере Крыма? "Ни одного! Ну, значит, вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум. Если был бы ваш, вы бы за него умирали", – сказал президент Белоруссии.

Получается, что официально Лукашенко признавать Крым российским не хочет, но косвенно подтверждает, что он все-таки не украинский. Эта размытая позиция свидетельствует о том, что белорусский президент хочет усидеть на двух стульях: понравиться Западу и в то же время не рассориться с Россией.

Стоит добавить, что Александр Лукашенко также недавно признался, что в его разговорах с Владимиром Путиным не проскальзывала тема признания Крыма частью России. После всех этих заявлений Михаил Бабич сказал, что никакой корреляции между событиями в Крыму 2014-го года и  взаимоотношениями России и Белоруссии даже близко нет. Дипломат назвал попытки сравнить обсуждаемое сейчас углубление интеграции Москвы и Минска с процессом вхождения Крыма в состав России информационной диверсией.

Автор: Александр Комаров18 марта 2019, 14:36
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