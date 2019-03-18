Лукашенко толкает Украину к войне с Россией

Последние заявления Александра Лукашенко о Крыме попахивают провокацией. Отказывающийся до сих пор признать полуостров российским президент Белоруссии подталкивает Украину к освободительной войне за него.

Российский посол в Минске Михаил Бабич отказался комментировать недавние высказывания президента Белоруссии о том, что признание Крыма ничего не даст. Бабич напомнил о позиции Александра Лукашенко, высказанной им в беседе с украинскими журналистами.

Репортеры допытывались у Батьки, кому на самом деле принадлежит Крым. Он, в свою очередь, задал им встречный вопрос: сколько украинцев погибло при потере Крыма? "Ни одного! Ну, значит, вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум. Если был бы ваш, вы бы за него умирали", – сказал президент Белоруссии.

Получается, что официально Лукашенко признавать Крым российским не хочет, но косвенно подтверждает, что он все-таки не украинский. Эта размытая позиция свидетельствует о том, что белорусский президент хочет усидеть на двух стульях: понравиться Западу и в то же время не рассориться с Россией.

Бабич: Мы вынуждены принимать позицию Лукашенко по непризнанию Крыма российским



Российская Федерация вынуждена принимать позицию действующего Президента Беларуси Александра Лукашенко, который отказывается официально признавать Крым российской территорией, и никак давить в э... pic.twitter.com/kgyCbOJJpE — Политринг (@politringby) 18 марта 2019 г.

Стоит добавить, что Александр Лукашенко также недавно признался, что в его разговорах с Владимиром Путиным не проскальзывала тема признания Крыма частью России. После всех этих заявлений Михаил Бабич сказал, что никакой корреляции между событиями в Крыму 2014-го года и взаимоотношениями России и Белоруссии даже близко нет. Дипломат назвал попытки сравнить обсуждаемое сейчас углубление интеграции Москвы и Минска с процессом вхождения Крыма в состав России информационной диверсией.