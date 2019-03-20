10-летний мальчик рискнул жизнью ради спасения тонувшей девочки
Мальчик рассказал, что подруга выбежала на лед, чтобы рассмотреть уток, и провалилась. В отчаянии она схватилась за кромку льда. Одноклассник смог вытащить девочку из реки. Позже мальчик признался, что тащить ее было тяжело из-за промокшей одежды.
Мать маленького героя узнала о случившемся от родственницы пострадавшей на следующий день. Ребенок не хотел рассказывать о своем подвиге ни родителям, ни одноклассникам. Спустя некоторое время новость распространилась по школе. Местная администрация вручила мальчику грамоту, а спасатели публично поблагодарили, передает ТВ Центр.
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