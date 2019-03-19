Российская актриса едва не умерла во время оргии перед камерами

Звезда фильмов для взрослых Виктория Сверчкова, родившаяся в Перми, внезапно потеряла сознание на съемках очередной ленты в штате Индиана, США. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на портал "Вкурсе.ру".

Как рассказал журналистам продюсер порноактрисы, девушка соблюдала жесткую диету перед съемками, поэтому в самый ответственный момент ослабленный организм не выдержал высоких нагрузок. Продюсер добавил, что Сверчкова находится под наблюдением врачей.