Российская актриса едва не умерла во время оргии перед камерами

Звезда фильмов для взрослых Виктория Сверчкова, родившаяся в Перми, внезапно потеряла сознание на съемках очередной ленты в штате Индиана, США. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на портал "Вкурсе.ру".
Как рассказал журналистам продюсер порноактрисы, девушка соблюдала жесткую диету перед съемками, поэтому в самый ответственный момент ослабленный организм не выдержал высоких нагрузок. Продюсер добавил, что Сверчкова находится под наблюдением врачей.
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