В Японии запретили физически наказывать детей

В Японии власти в экстренном порядке на законодательном уровне ввели запрет на применение любых физических наказаний в отношении детей, сообщает портал "360" со ссылкой на агентство Kyodo. Мера касается не только родителей, но и опекунов, воспитателей, социальных работников. Следующим этапом станет введение в Уголовный кодекс страны отдельной статьи за жестокое обращение с детьми, пишет НСН.

Срочность принятия поправок связана с широким общественным резонансом, который получила трагическая история десятилетней девочки. Тиба погибла от рук родителей, регулярно избивавших ее и моривших голодом, напоминает "Вечерняя Москва".