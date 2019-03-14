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Общество

Как мошенники "вешают" кредиты на россиян

Фото: www.globallookpress.com
Потребительские кредиты и займы давно стали нормой – почти половина россиян пользуются ими хотя бы раз в год. Но с ростом потребительского кредитования увеличивается и число мошенников, которые пытаются обмануть финансовые организации. 
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Хорошие новости – сделать это совсем непросто. Например, большинство  подозрительных заявок отбраковывается, и в итоге доля сомнительных выдач не превышает сотых долей процента. При этом каждый подобный случай становится предметом пристального разбирательства. Почему? Во-первых, компания теряет из-за этого деньги. Во-вторых, страдает репутация всей отрасли: люди, ставшие жертвами мошенников, часто обвиняют в произошедшем банки и МФО.

Ежегодно регистрируются сотни случаев мошенничества. По существенной части вынесены приговоры. Генеральный директор финансовой платформы Webbankir Андрей Пономарев рассказал "Дни.ру" о самых показательных случаях.

Военный след

В 2017 году была выявлена подозрительная активность одного клиента. За один день он мог взять и погасить от двух до четырех микрокредитов. Общая сумма операций превысила 100 тысяч рублей. Деньги клиент получал на свою карту, а возвращал – с других. Через некоторое время по ним осуществлялась процедура опротестования проведенной транзакции – chargeback. В ходе проверки выяснилось, что все эти банковские карты были выпущены крупным государственным банком и выданы призывникам в одной из частей Архангельской области. В 2018 году органы внутренних дел завели на мошенника уголовное дело, и теперь ему грозит суд. К расследованию также подключилась военная прокуратура, которая устанавливает, каким образом мошенник, будучи гражданским лицом, получил доступ к данным банковских карт призывников.

Фото: www.globallookpress.com

Фиктивный работодатель

В другом случае удалось выявить целую преступную группу, которая поставила мошеннический бизнес на широкую ногу. Все началось с того, что гражданке Б. пришло требование о выплате кредита, которого она не брала. Заявление женщины было передано в полицию, и та очень быстро установила, что денежные средства поступили на банковскую карточку, выпущенную в рамках зарплатного проекта. Только пострадавшая в этой компании никогда не работала. Дальнейшее расследование привело к бухгалтеру этой фирмы. В группе мошенников также оказался бывший банковский служащий, у которого был доступ к персональным данным клиентов. Сама пострадавшая, например, оставила свои данные, когда обращалась в банк за кредитом на покупку бытовой техники. Во время обыска на квартире у одного из подозреваемых обнаружилось более 200 банковских карт, выпущенных на разных людей, которые об этом не подозревали.

Плохая внучка

Эта история относится, пожалуй, к числу самых неприятных и, вместе с тем, распространенных. По статистике, 80% раскрытых мошенничеств совершают близкие родственники – люди, которые пользуются доверием и имеют доступ к кредитным картам и всем персональным данным своей жертвы. В один прекрасный день пенсионерка Л.П. обнаружила, что должна сразу нескольким микрофинансовым компаниям весьма существенную для себя сумму денег – более 15 тыс. рублей. Оказалось, что займы на ее имя оформила внучка пенсионерки. В суде девушка объяснила свой поступок тем, что ей срочно понадобились деньги, но получить их на свое имя она не смогла – все кредитные организации, к которым она обратилась, ей отказали. В суде девушка полностью признала свою вину и возместила ущерб. Однако едва ли этот инцидент способствовал хорошим родственным отношениям.

Фото: www.globallookpress.com

Какой же вывод можно сделать из этих, на первый взгляд совершенно непохожих историй? Кредитные организации, так же, как и правоохранительные органы, заинтересованы в том, чтобы вычислить мошенников. Преступление не должно оставаться безнаказанным. Тем же, кто не хочет стать жертвой мошенников, нужно внимательно следить за сохранностью персональных данных и своей кредитной историей. К слову, согласно ФЗ-218 "О кредитных историях" россияне вправе дважды в год бесплатно получать информацию в каждом из бюро кредитных историй. Такая профилактика поможет быстрее выявить сомнительные операции и установить мошенника по горячим следам.

14 марта 2019, 13:48

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