Минтранс отчитался перед Думой за дорожное строительство

За последние два года в России отремонтированы 11 тысяч километров дорог и улиц, проведена большая работа по уменьшению аварийности транспорта. Об этом на правительственном часе в Госдуме в среду, 6 февраля, рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих. Руководитель ведомства отчитался перед нижней палатой о выполнении приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" и о мерах по реализации нацпроекта в этой отрасли.



Усилия Минтранса были сосредоточены на территории 38 крупнейших городских агломераций, где живут более 40 миллионов человек. В 2016 году общая дорожная сеть в них составляла 50 тысяч километров, однако нормам соответствовали лишь 40% дорог, имелось более 2,8 тысячи точек концентрации дорожно-транспортных происшествий, рассказал Дитрих.

По его словам, за прошедшие два года из федерального бюджета регионам на решение дорожных проблем выделили более 60 миллиардов рублей. На эти средства приведены в порядок более 11 тысяч километров дорог и улиц, уложено 113 миллионов квадратных метров асфальто-бетонного покрытия. В итоге доля дорог в нормативном состоянии составила 62,5%, отметил министр транспорта.

Многое сделано и для повышения безопасности на трассах. "Выполнены работы по инженерному устройству дорог и улиц, установлено более 3000 светофоров, 60 тысяч дорожных знаков, что позволило ликвидировать более половины мест концентрации ДТП", – рассказал Дитрих.





Добиться таких результатов удалось в том числе благодаря налаженной коммуникации с исполнителями и органами власти. Глава ведомства отметил, что каждую неделю проводились селекторные совещания.

Большое внимание уделялось и общественному контролю. "Фактически впервые в России официальной приемной для обращения граждан стала социальная сеть", – сказал руководитель Минтранса.

Амбициозные цели ведомство ставит и на текущий год. К 38 агломерациям добавили все региональные столицы и города с населением более 200 тысяч человек. Таким образом, сейчас в нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" участвуют 104 городские агломерации, рассказал чиновник.





По его словам, к 2024 году в нормативном состоянии будут 85% улиц и дорог в этих городах, планируется снизить смертность в ДТП в 3,5 раза. В норму будут приведены также дороги регионального и межмуниципального значения, рассказал Дитрих.

"Такой масштабной реконструкции страна еще не видела", – подчеркнул министр.

После выступления главы Минтранса парламентарии задали интересующие их вопросы. Так, депутат от КПРФ Вера Ганзя попросила министра рассказать об обновлении автобусного парка и строительстве метро.

Дитрих отметил, что на модернизацию автопарка в 20 агломерациях направляются серьезные средства, что позволит закупить современные автобусы. Говоря о подземке, министр напомнил, что в некоторых городах до сих пор стоят недостроенные объекты метрополитена, на завершение которых требуются колоссальные средства. По его словам, вопрос нужно обсуждать с Минфином.





В свою очередь, член фракции ЛДПР Сергей Маринин поинтересовался вероятностью отмены транспортного налога. Дитрих напомнил, что этот сбор является существенной прибавкой к сумме дорожных фондов субъектов Федерации. "Говоря о его отмене, необходимо не забывать об источниках пополнения региональных дорожных фондов", – сказал чиновник.

Поднимали депутаты и проблему аварийных мостов. В частности, речь зашла о разработке специальной программы по помощи регионам в ремонте ветхих переездов. По словам Дитриха, в рамках рацпроекта предусмотрено строительство новых мостов и реконструкция существующих.





Для некоторых регионов России транспортная доступность является одной из важнейших проблем. Так, представитель Якутии Федот Тумусов предложил Минтрансу расширить перечень авиационных перевозок для районов Крайнего Севера. Дитрих отметил, что в ближайшее время будет составлена дорожная карта, которая упростит для малой авиации требования к коммерческим перевозкам.

Напомним, в прошлый раз в рамках правительственного часа перед депутатами выступал министр строительства Владимир Якушев. Руководитель ведомства рассказал о развитии жилищного строительства и городской среды, изменениях в законодательстве и переходе на эскроу-счета, а также состоянии ипотечного рынка.