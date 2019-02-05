Мужчина прожил четыре года с зубочисткой в сердце

В Китае хирурги извлекли из сердца мужчины шестисантиметровую зубочистку. Пострадавший утверждает, что проглотил острый предмет во время питья.

29-летний житель Китая рассказал репортерам о том, что в прошлом имел привычку помещать зубочистку в стакан, чтобы не перепутать его с другими. Несколько лет назад он случайно проглотил острый предмет во время употребления алкоголя.

Сразу после этого мужчина стал испытывать боль в области грудной клетки и обратился к врачам. Однако медики не смогли сразу узнать, что тревожит пациента. Во время обследования они обратили внимание на странную тень в правом легком и опухоль на правом предсердии.

Чтобы узнать причину ее возникновения, хирурги провели операцию по вскрытию грудной клетки. Медики пришли в изумление от увиденного: в сердце мужчины находилась шестисантиметровая зубочистка. Им быстро удалось извлечь инородный предмет из организма.

Главный врач сообщил журналистам, что зубочистка попала в дыхательные пути, прошла через стенку правого легкого и затем застряла в сердце. По словам специалиста, если бы пациент прожил еще некоторое время с острым предметом в организме, то столкнулся бы с воспалением оболочки сердца и дыхательной системы. Мужчине очень повезло, что он смог избежать серьезных последствий.