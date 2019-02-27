НТВ решили наказать за "развратных" ведущих
"Вечерний Талдыкорган" – русскоязычный интернет-ресурс из Алма-Атинской области Казахстана. Он специализируется на проблемах своего региона – таких, как стихийные свалки или хамство правоохранительных органов.
Копия письма, отправленного на имя гендиректора НТВ Алексея Земского, появилась в Telegram-канале главного редактора RT Маргариты Симоньян. "Почему, с какой целью у телеведущих-женщин глубокий вырез на верхней части одежды (декольте), всегда видны молочные железы?" – спросила у руководства НТВ автор документа, главред издания Елена Бурлуцкая.
Интересуются казахстанские коллеги неспроста. В декабре прошлого года модель, а по совместительству депутат молодежного совета Динагул Тасова прошлась по подиуму Fashion Night Astana с обнаженной грудью, прикрытой прозрачной тканью. Девушку после этого жестоко избили, напоминает Ura.ru.
Критика в адрес НТВ – не единичный случай. Напомним, что перед жеребьевкой ЧМ-2018 по футболу болельщики из Ирана попросили ведущую быть менее сексуальной. Они умоляли Марию Командную не надевать откровенные наряды – в их стране из-за этого могли прервать прямую трансляцию.
В 2006 году из-за глубокого декольте ведущей Хайди Клум жеребьевку не смогли посмотреть жители Саудовской Аравии. А в 2014-м трансляцию прервали во всех странах Ближнего Востока – из-за выступления бразильских танцовщиц в "голых" нарядах.
Звезда попала в неприятную ситуацию
Пара давно собиралась завести детей
Репортеры провели расследование
Актриса убеждена, что ссоры неизбежны