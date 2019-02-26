Божена Рынска заговорила об убийстве мужа
По словам журналистки, правоохранители допускают вероятность того, что ее муж умер в результате насильственных действий. "Есть подозрения, в Испании ведется расследование", – цитирует ее "Интерфакс". Божена Рынска добавила, что Игорь Малашенко не оставил предсмертной записки.
Предварительной версией кончины было названо самоубийство. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил на своем Telegram-канале, что сооснователь НТВ "добровольно ушел из жизни".
За две недели до трагедии светский обозреватель заявила, что медиамагнат страдает от серьезных психологических проблем из-за бракоразводного процесса с Еленой Пивоваровой. Журналистка была всерьез обеспокоена состоянием мужа и предположила, что он может совершить суицид.
"Я попросила экономку посмотреть, как он там. Она заехала. Сказала, что он нормальный, никакого суицида совершать не собирается. Я успокоилась. Написала ей, что испугалась. Попросила друга заехать посмотреть. Тот написал СМС, но не заехал. Я думала в понедельник раздать зверье и вечером вылететь. Смотрела билеты, как вдруг звонит тот самый друг, который не заехал... Ему позвонил охранник", – цитирует Божену Рынскую телеканал "360".
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