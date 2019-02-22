Объявлено о вхождении Украины в состав России

Россия и Украина были частями великих держав – Российской империи и Советского Союза. Кто бы мог подумать, что почти через три десятилетия после распада СССР в Киеве вдруг заговорят о воссоединении двух наших народов.

Тем не менее, это случилось. Говоря о европейском будущем Украины мэр Киева Виталий Кличко вдруг заговорил об имперском будущем. Правда, в гипотетическом смысле.

"Если бы революция достоинства не состоялась, я уверен, что сценарий был прописан – большая Российская империя, в которой у Украины, по желаниям тех людей, которые хотят отстроить Советский Союз, уже было свое место", – выдал свой очередной перл бывший боксер.

При этом он выразил надежду на то, что Украина должна стать демократической, европейской страной с европейскими стандартами жизни. Кличко похвастался и своими личными достижениями на посту киевского градоначальника. Правда, он забыл упомянуть о том, что в украинской столице, так стремящейся стать европейской, почти полгода не было горячей воды.

"Как киевский городской голова могу сказать одно: Киев показывает пример по развитию, динамике изменений, которые происходят в столице. У нас нет безработицы, у нас самая высокая зарплата по стране, лучшие социальные стандарты", - приводит слова Виталия Кличко издание "ПолитНавигатор".

На самом деле, майдан 2014 года привел Украину не в Европу, куда так стремились его организаторы. Страна погрязла в коррупции, цены на коммунальные услуги выросли в разы, а зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне.

Кроме того, Киев пятый год ведет войну со своим народом, ежедневно обстреливая территорию Донбасса. Вряд ли о таком, европейском пути развития мечтали украинцы, затевая очередной майдан.