Россию и Украину разделят по корейскому сценарию

Россию и Украину ждет судьба Северной и Южной Кореи. Этого не исключают эксперты, оценивающие отношения Москвы и Киева.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что, если это и произойдет, то в историческом плане это будет очень короткий момент. Тем не менее, судя по последним событиям, дело близится как минимум к разрыву дипотношений между Россией и Украиной.

С 19 сентября официально перестал действовать договор о дружбе и сотрудничестве между нашими странами. По мнению эксперта, это подтверждает курс на ухудшение отношений Москвы и Киева.

"Этот шаг провоцирует множество вариантов дальнейшего развития. К примеру, приближает к разрыву дипломатических связей", – отметил Чеснаков.

Также нас ждут прекращение железнодорожного сообщения и введение визового режима, что раньше воспринималось чуть ли не как дурной анекдот, сказал политолог в интервью изданию "Свободная пресса".

За разрывом экономических связей, как мы знаем из мировой истории, часто следует война.

По мнению декана факультета "Социология и политология" Финансового университета при правительстве России Александра Шатилова, в сегодняшней ситуации проигрывают обе стороны, а выигрывает США.

"Явно, что с подачи Запада киевский режим уже не первый год действует по принципу "чем хуже отношения с Россией, тем лучше". Интересы рядовых украинцев в расчет при этом не берутся", – отметил Шатилов.

Он напомнил, что на государственном уровне в Киеве не одобряется туризм и работа в России. "Скоро, видимо, дойдет до общения с родственниками в России. Режим Порошенко последовательно вел эти годы антироссийскую политику. Все это сопровождается все большей промывкой мозгов украинцам с целью создания анти-России", – заключил эксперт.