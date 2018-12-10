Порошенко официально разорвал дружбу с Россией

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

НАТО вводит корабли в Азовское море
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Украинцы "остановили" строительство Крымского моста
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
партнеры
Вторник 11 декабря
Лента новостей
12:08
Тата Блюменкранц показала нового возлюбленного
11:57
Семенович экстренно прервала отпуск из-за обильной течи
11:47
В России выбрали лучшего Деда Мороза
11:35
Меган Маркл придумали обидное прозвище во дворце
10:49
Ксения Собчак заявила об уходе
10:45
"Вызовите скорую!": люди теряют сознание в давке в московском метро
10:42
Принц Уильям бросил Кейт Миддлтон в слезах
10:32
"Задолбала!": что говорит Алибасов за спиной у Федосеевой-Шукшиной
10:17
Изуродованную звезду НТВ вышвырнули ночью из больницы
10:03
Барановскую схватил за грудь известный ведущий
09:50
Фанаты Алины Загитовой пожелали смерти Ирине Слуцкой
09:30
Новый удар: дочери Ларисы Гузеевой нужна операция
09:28
Ученые рассказали, как рост влияет на секс
09:18
Скандал с госпитализацией матери Ефремова получил неожиданный поворот
22:00
Началась подготовка к обрушению Крымского моста
21:58
Меган Маркл погрузят в транс прямо перед родами
21:51
Седокова сообщила о преследовании перед Новым годом
21:40
В Перми после столкновения со столбом автомобиль разорвало на части
21:28
В Саратове найден мертвым известный бизнесмен
21:21
Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина
21:18
"Меня использовали": обиженный девушками Табаков сделал заявление
21:04
Затравленный Петросян встал грудью за партнершу Бузову
20:59
В Удмуртии водитель грузовика насмерть сбил пешехода
20:50
Раскрыта причина задымления в петербургском метро
20:38
Отправивший мать в больницу Ефремов устроил дебош
20:37
Москвичка нашла в гараже трупы мужа и его любовницы
20:28
Пьяный водитель врезался в уличный фонарь в Ижевске
20:19
Как убрать растяжки: найдены самые эффективные методы
20:17
В Татарстане из-за неисправной печи сгорел мужчина
20:01
Под Москвой в квартиру к женщине пробрался голубь-"форточник"
19:26
Бросившая пожилого отца звезда группы "Сливки" пришла к Борисову за наследством
19:24
Кержакова и Тюльпанову отправили к наркологу
19:18
В Башкирии мужчина и женщина отравились угарным газом
18:51
Клоун из цирка: Васильева удивила внешним видом после удара по голове
18:21
В Калуге школьники украли новогодние украшения из библиотеки
18:10
"Жди проблем": Дробыш стал жертвой гнусного шантажа
18:09
Дочь пожелтевшей звезды "Отпетых мошенников" молит Малахова о помощи
17:35
Саша Бортич выставила напоказ огромный живот
17:32
Жуткое ДТП в Бурятии унесло жизни пяти человек
17:30
Группа "Кватро" отпразднует 15-летний юбилей в Кремле
17:24
В Москве зверски избили известного блогера
17:15
Шепелев раскрыл шокирующую правду о похитившей миллионы Максаковой
17:14
Москвичей предупредили о возвращении морозов
17:02
Посторонний мужик вынудил сладострастную Цымбалюк-Романовскую раcкрыть рот
16:54
Заглянувшего в супермаркет Порошенко смешали с грязью
16:50
Табаков распек известных актеров за бегство из России
16:32
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 декабря 2018 года
16:12
Ангелоподобная дочь Маликова довела россиян до исступления
16:11
Киркорова в мигающей шляпе приняли за новогоднюю елку
16:08
В Якутии при пожаре погибли дети
16:03
"Называется эскортом": Водонаева набросилась на Боню за ее поведение
16:00
В Башкирии ребенок упал в ведро с кипятком и умер
15:57
Под Волгоградом пьяный агроном забил мать
15:56
Душераздирающее заявление Федосеевой-Шукшиной для дочерей
15:46
Бабушка все время плачет: Екатеринбург потрясла дерзкая кража чихуа-хуа
15:40
"Морщинистая бабка": Розенбаум не узнал обколотую Малышеву
15:37
Под Тюменью голодный мужчина украл продукты и спрятался в сугробе
15:37
"Я никуда не попадал": Панин опроверг сообщения об аварии
15:32
Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель
15:25
Известный актер жестко высмеял Терезу Мэй
15:23
Омич угнал фургон ритуальных услуг и напился
15:17
В Нижнем Новгороде произошел пожар
15:15
В Москве сообщили об угрозе взрыва на Ленинградском вокзале
15:10
В ТЦ под Ростовом выбросили новорожденного
15:02
Валерия сделала серьезное заявление о свадьбе дочери
14:54
Победительницу конкурса "Миссис Москва – 2018" затравили в соцсетях за обман
14:53
Загитова взорвалась из-за критики ее выступления на Гран-при
14:37
Такого никто не ожидал: Бузова рассказала о сенсационной связи с Петросяном
14:31
Юрий Николаев отметит юбилей на сцене Крокуса
14:30
Безработный задушил москвича шнурком и пришел с повинной в полицию
14:20
Попавшая на операционный стол Началова едва не погибла
14:17
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
14:00
Волочкова поставила на место приставшего к ней богача
14:00
Гребенщикова и Булдаков еле унесли ноги от пьяной Дорониной и безобразной оргии
13:55
Шикарная модель "засветила" грудь на рынке (видео)
13:46
Дженнифер Лопес появилась на публике в "детском" наряде
13:45
Россиян возмутила недешевеющая красная икра
13:27
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах
13:20
Власти запретят врачам и учителям принимать подарки
13:17
Потерявший 40 кг Семчев борется со смертельно опасной болезнью
13:03
Горячая мексиканка с роскошным декольте получила корону "Мисс мира – 2018"
12:58
Ангарский маньяк получил второй пожизненный срок и лишился звания
12:30
Примирившаяся с Питтом Джоли неожиданно похорошела
12:28
Новые данные о состоянии госпитализированного Лещенко
12:22
"Я младше его дочери": откровения юной любовницы Кая Метова
12:15
Как отметить Новый год и не растолстеть
12:13
Пышные похороны Кобзона и Табакова взбудоражили народ
12:10
Бренд Misha Combearzon отметил свой первый юбилей
12:10
Умер самый мускулистый в мире кенгуру
12:05
Глафира Тарханова вышла в свет после рождения четвертого ребенка
11:36
Шоу рэпера Басты запретили на YouTube
11:33
Длительный сон назвали смертельно опасным для человека
11:28
Красота внутри: как состояние кишечника влияет на кожу
11:06
Сообщили о новом ребенке в семье Дмитрия Маликова
11:03
Известную модель изуродовал стоматолог
10:58
Несчастную Зарубину вышвырнули после подлых интриг Малинина
10:50
Телеканал "Россия 1" подсунул Бузову в пару одинокому Петросяну
10:28
Отец прилюдно вылил на беременную Меган Маркл ушат помоев
10:24
Известный певец посмеялся над провалившейся Собчак
10:20
Шокирующий поворот в деле отравленных Скрипалей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Посторонний мужик вынудил сладострастную Цымбалюк-Романовскую раcкрыть рот
Осмелевший Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
Такого никто не ожидал: Бузова рассказала о сенсационной связи с Петросяном
"Вы совершаете колоссальную ошибку": меняющего новогодние огоньки Эрнста предупредили
"Уши вянут": россиян взбесили дикие нападки на Путина
Несчастную Зарубину вышвырнули после подлых интриг Малинина
Политика

Порошенко официально разорвал дружбу с Россией

прочитано 264 раза

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной официально будет прекращен 1 апреля 2019 года. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий документ.

В России отметили, что закон начнет действовать 1 апреля не случайно. Напомним, что договор о дружбе России и Украины был подписан в 1997 году, передает "ТВ Центр".

10 декабря 2018, 21:48

комментарии

Политика

В Донбассе заявили о химической атаке Украины
Осмелевший Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
Лукашенко поставили ультиматум после хамства в адрес Путина
Порошенко слезливо нажаловался Эрдогану на Путина

Шоу-бизнес

Тилль балует дочь Лободы
Меган Маркл придумали обидное прозвище во дворце
"Ну ты и шкура!": Нагиев обалдел от слов зарвавшегося Шнурова
Ксения Собчак заявила об уходе

Проишествия

Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах
Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой
В московской школе подросток угрожает убить себя
Известной модели изуродовали лицо

Lifestyle

В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
В театре Калягина придумали опасную игру с мобильниками
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Спорт

Фанаты Алины Загитовой пожелали смерти Ирине Слуцкой

Спортсменка завоевала серебро в финале Гран-при
Шоу-бизнес

Барановскую схватил за грудь известный ведущий

Звезда Первого канала открыла рот от удивления
Шоу-бизнес

Изуродованную звезду НТВ вышвырнули ночью из больницы

Фотографии искалеченного журналиста шокировали подписчиков
Шоу-бизнес

Меган Маркл придумали обидное прозвище во дворце

Ее называют сложной герцогиней

Гороскоп

Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина
Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря
Совет на выходные
Поддерживающему контакт с мертвецами Машкову поставили неутешительный диагноз

Фоторепортажи

Киркорова в мигающей шляпе приняли за новогоднюю елку
Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель
Горячая мексиканка с роскошным декольте получила корону "Мисс мира – 2018"
Глафира Тарханова вышла в свет после рождения четвертого ребенка

Спорт

Загитова взорвалась из-за критики ее выступления на Гран-при
Туктамышева подсказала Загитовой секрет успеха
Оскорбленный Глушаков обвинил жену в мошенничестве
Наша школа: английские футболисты пошли по стопам Кокорина и Мамаева

Регионы

Началась подготовка к обрушению Крымского моста
Сделано шокирующее признание о проблемах Крымского моста
Насильники-полицейские из Уфы попались на наглой лжи
В Дагестане пытались убить известную певицу
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru