Порошенко официально разорвал дружбу с Россией

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной официально будет прекращен 1 апреля 2019 года. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий документ.
В России отметили, что закон начнет действовать 1 апреля не случайно. Напомним, что договор о дружбе России и Украины был подписан в 1997 году, передает "ТВ Центр".
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