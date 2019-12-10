Эксперты назвали лучший оливковый майонез

Совсем скоро наступит Новый год, и многие уже готовятся к празднику: планируют культурную программу и закупают продукты. Это застолье не сможет обойтись без традиционного оливье, главная заправка которого – майонез. Как же выбрать правильный продукт и не подорвать здоровье?
Сотрудники Роскачества сообщили, что к восьми маркам из проверенных претензий нет – там отсутствуют консерванты. Кстати, наличие некоторых видов химических веществ, призванных продлить срок хранения майонеза, не является нарушением в пределах допустимой нормы, но их присутствие не соответствует повышенным требованиям.
Как сообщает телеканал "360", фаворитами в гонке заправок стали продукты марок "Ряба", "Слобода", "Московский провансаль", "Сдобри", "Скит", "Миладора", "ЕЖК" и Mr Ricco. Десять оставшихся производителей добавляли в майонез сорбиновую (Е 200) или бензойную (Е 210) кислоту, поэтому не вошли в список.
В названных выше марках была найдена ДНК оливок. Это значит, что производители действительно добавили в майонез оливковое масло. Все образцы признали безопасными – эксперты не нашли в них токсичных веществ, радионуклидов, пестицидов и патогенных микроорганизмов.
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