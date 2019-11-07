Трогает до слез: общение вымирающих животных попало на видео

Ученые из Канады опубликовали невероятно трогательное видео, на котором представители вымирающего сообщества касаток общаются между собой. Отношение ласковой матери к своему детенышу растопило сердца исследователей.
Ролик был заснят в рамках научных изысканий в Тихом океане. Ученые прибыли к центральному побережью Британской Колумбии,
чтобы изучать поведение кормящихся касаток. Кадры с дрона впечатлили исследователей. В частности, с какой нежностью животные касаются друг-друга.
"Точно так же, как мы обнимаем своих детей и друзей, прикосновение
укрепляет эти связи. В этом сила прикосновения, и здесь мы видим
касаток, которые напоминают нам об этом. Кто бы мог подумать?", – передает слова
зоолога Университета Британской Колумбии Эндрю Тритес Пятый канал.
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