Известная артистка оправдалась за глумление над трупом

Татарская певица Гузель Уразова принесла свои глубочайшие извинения за глумление над трупом кошки. Видео с объяснением ситуации она выложила в сеть.

Заслуженная артистка Татарстана женщина опубликовала на личной странице в социальной сети "Инстаграм". В карусели из пяти роликов знаменитость попросила у поклонников прощения за глумление над сбитой автомобилем кошкой. Как оказалось, на самом деле, на дороге лежал на труп несчастного животного, а всего лишь кусок какой-то материи.

Публикация певицы состоит из карусели с пятью роликами. В них она на татарском объясняет произошедшее. Тем не менее, подпись к видео сделана на русском языке. Стоит отметить, что ради прояснения ситуации артистка приехала прямиком на место, где все и случилось.

"Я прошу прощения у всех, кого это видео (с неудачной шутку – Прим. ред.) как-нибудь задело. Еще раз прошу прощения у своих любимых подписчиков, которым приходится читать „эти комментарии“ от не понимающих ситуации людей", – передает слова Уразовой Пятый телеканал.

Она подчеркнула, что в жизни бы не стала смеяться над действительно погибшим животным. Артистка призналась, что когда получше разглядела, что же такое лежит на дороге, она вздохнула с облегчением. Знаменитость отметила, что если бы ситуация действительно приняла трагический оборот, она бы ни за что не стала такое выкладывать в соцсеть.

Певица рассказала – на самом деле, шутки и смех начались уже после проверки. Впрочем, она все равно добавила, что такое поведение было неуместным.

"Смех часто защитная реакция от того плохого, что творится в мире. Я согласна, что поступила неправильно", – подытожила Гузель.