Россияне в опасности: мошенники нашли новый способ кражи денег

Теперь мошенники стали использовать так называемые card2card-платформы. Они помогают отслеживать переводы между банковскими картами при помощи онлайн-сервисов.
Клиент вводит свои данные в приложении. После этого звонят аферисты, которые представляются сотрудниками банка и просят назвать код из сообщения.
Если россиянин называет его, деньги моментально оказываются на виртуальной карте. К таким относятся "Яндекс. Деньги", QIWI или Webmoney. После этого злоумышленники могут вывести средства с онлайн-кошелька, сообщает ToDay News Ufa.
"Чаще card2card-сервисы используются в качестве транзитного этапа по выводу денег. Конечная точка – физический "пластик", с которого можно снять наличные", – отметил глава департамента информационной безопасности ОТП банка Сергей Чернокозинский.
Эксперты просят россиян быть внимательнее к такого рода звонкам и не сообщать даже незначительные на первый взгляд данные. На сегодняшний день доля таких афер составляет уже около 80% от общего числа.
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