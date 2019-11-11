Специалисты назвали смертельную дозу водки

В Министерстве здравоохранения назвали смертельную дозу водки. По словам специалистов, литр этого напитка может быть губительным для организма, сообщает Rambler News Service.
Заведующая отделением профилактики факторов риска центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина заявила, что главной проблемой в России является чрезмерное употребление крепкого алкоголя. "У нас больше людей, выпивающих слишком много за раз, и из-за этого получаются достаточно неприглядные пьянки", – цитирует ее URA.ru.
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