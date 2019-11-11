"Дни.ру" дарят билеты: Концерт Николая Носкова

Заслуженный артист России возвращается на сцену. На концерте прозвучат любимые хиты из репертуара Николая Носкова.
Для гостей, также, выступит: группа "Парк Горького", Александр Маршал, Евгений Маргулис, Диана Арбенина, Сергей Галанин, Валерия, Стас Пьеха, Слава, Александр Иванов и многие другие.
"Это будет большой концерт – и по сути, и по масштабам. Я хочу, чтобы Николай Носков вернулся и выступил, и чтобы его поддержали близкие друзья. Он живой и по-прежнему великий артист", – заявил Виктор Дробыш.
Гостей будет ждать потрясающая музыкальная атмосфера и сюрпризы.
Чтобы попасть на долгожданный концерт, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru
- Отметьте в комментариях разных друзей
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ВНИМАНИЕ ❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️ "Дни.ру" дарят билеты (3 приглашения на 2 персоны) на концерт Николая Носкова�� Участвуй! ⠀ Условия просты: 1. Подпишитесь на @dniru 2. Отметьте в комментариях разных друзей Больше комментариев - больше шансов победить! �� Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел❗️Результаты 2 декабря в 12 часов #выступление #музыка #розыгрыш #носков #концерт #москва #артист #бесплатно
Больше комментариев – больше шансов победить!
Счастливчика выберем с помощью генератора случайных числе 2-го декабря в 12.00.
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