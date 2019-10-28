Бессердечные артисты поглумились над трупом кошки

Гузель и Фирдус, ехавшие по трассе, остановились рядом со сбитой автомобилем кошкой и начали неуместно шутить. Все происходящее артисты комментируют на татарском языке и со смехом показывают на раздавленный труп бедного животного.
"Не успели приготовить шашлык", – цитирует Уразову Ura.ru. "Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется… Поэтому мы с Гузель тут остановились", – поглумился Тямаев.
Отмечается, что изначально жуткое видео появилось в "Инстаграме" певицы. Сейчас оно уже удалено из нее аккаунта. Поклонники исполнителей пришли бешенство от выходки Уразовой и Тямаева. Они гневно отреагировали на глумление артистов над смертью кошки. Примечательно, что музыканты все еще не принесли извинений.
Как писали "Дни.ру", ранее американские ученые развеяли миф о том, что хозяйки кошек одиноки и страдают депрессией. Специалисты провели эксперимент. В исследовании приняли участие 450 женщин и 111 мужчин. 47% опрошенных сообщили, что держат дома животных. Собаки живут у 184 участников исследования, кошки – у 31. Оба вида домашних питомцев содержат 49 человек. Ученые подчеркнули, что нет никаких оснований считать, что кошатники больше других страдают от переживаний, связанных с близкими отношениями.
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