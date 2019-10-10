В Москве назвали самые популярные имена новорожденных

Столичное управление ЗАГС опубликовало список наиболее популярных имен, которые дали родители новорожденным в 2019 году, сообщает "Москва 24" со ссылкой на портал мэра и правительства города. Самыми востребованными мужскими именами стали Иван, Максим, Михаил, Дмитрий, Даниил, Марк, Артем, Лев и Матвей, женскими – Мария, Александра, Анастасия, Анна, Алиса, Виктория, Елизавета, Ева и Полина.
В списке редких имен, которые дали мальчикам, оказались Ричард Лев, Цезарь, Александр Поль, Огнеслав, Добрыня и Хабиб. Для девочек выбрали такие имена, как Ефросинья, Есения, Лукерия и Феофания.
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