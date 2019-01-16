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Общество

Сенаторы отклонили закон об уточнении процедур банкротства

Фото: www.globallookpress.com
Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон, уточняющий действующие процедуры банкротства и раскрытие информации о юридических лицах. Сенаторы создали согласительную комиссию по этому документу, а в Думе призвали не бояться решений об отклонении законопроектов.
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Авторами закона выступили депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым. Документ вводит норму о большей публичности сведений о деятельности юридических лиц, что, по мнению его разработчиков, поможет участникам рынка точнее оценить риски по сделкам и усилить защиту своих имущественных прав и интересов.

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В законе также содержится норма о праве конкурсных кредиторов и уполномоченных органов оспаривать включение в реестр фиктивной задолженности должника. Кроме этого, устанавливается обязанность кредиторов по уведомлению граждан-должников о привлечении к возврату просроченной задолженности третьих лиц путем размещения соответствующих данных в Едином реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Сенаторы посчитали, что отказ от действующих сейчас обязательных правил создания, владения, хранения, использования и передачи информации может привести к нежелательному раскрытию сведений об экономике как в масштабах страны, так и конкретной компании.

В свою очередь в Госдуме сказали, что не нужно бояться решений об отклонении законов, так как это свидетельствует об эффективности работы парламента в целом. "Для законодательной системы лучше, когда таких случаев будет больше, чем их полное отсутствие. Ведь тогда мы выйдем на более качественный уровень законопроектов", – сказала советник спикера Думы по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова.

Фото: www.globallookpress.com

По ее мнению, когда непроработанные законопроекты ложатся на стол президенту, это становится проблемой для граждан. Решение сенаторов обяжет авторов документа и профильный комитет относиться к законотворческой деятельности более ответственно, уверена Кашеварова.    

Добавим, что, отклонив закон, Совет Федерации создал совместную с Госдумой согласительную комиссию по доработке документа. Один из его авторов, Николай Николаев, уже заявил, что необходимо тщательно разобраться со всеми правительственными замечаниями к закону, расширяющему перечень сведений о банкротах.

Автор: Александр Комаров16 января 2019, 18:26

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