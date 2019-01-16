Сенаторы отклонили закон об уточнении процедур банкротства

Совет Федерации отклонил принятый Госдумой закон, уточняющий действующие процедуры банкротства и раскрытие информации о юридических лицах. Сенаторы создали согласительную комиссию по этому документу, а в Думе призвали не бояться решений об отклонении законопроектов.

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