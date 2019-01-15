Дума приняла меры против "билетной мафии"
Законопроект направлен на противодействие спекулянтам, приобретающим билеты для дальнейшей перепродажи. "Такие покупатели перепродают билет дороже его номинальной стоимости, а в случае невостребованности возвращают их организатору", – говорится в пояснительной записке к нормативно-правовому акту.
Проект закона предлагает запретить реализацию билетов по завышенным ценам. Также прописана норма, в соответствии с которой продажей билетов на развлекательные и театральные мероприятия занимаются лишь уполномоченные театром лица на основании заключенного договора.
Кроме того, учреждения культуры получают право самостоятельно устанавливать порядок возврата билетов. Деньги за них будут возвращены покупателю, если организатор переносит или отменяет мероприятие.
За нарушение закона спекулянтам придется выложить круглую сумму. Для простых граждан устанавливается штраф от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 500, а для индивидуальных предпринимателей – до миллиона.
По словам Вячеслава Володина, законопроект ждут театры и их зрители, которые страдают от "билетной мафии". "Для примера, сумма возврата билетов недобросовестными покупателями в Театре Наций за театральный сезон составляет в среднем более трех миллионов рублей", – рассказал председатель нижней палаты.
Напомним, в 2017 году Дума приняла поправки в Гражданский кодекс о защите интеллектуальных прав режиссеров театральных спектаклей. Документ направлен на усиление охраны смежных прав деятелей культуры и искусства.
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