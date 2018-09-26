Москвичей предупредили об опасности

Желтый уровень погодной опасности, связанный с сильным ветром, продлен до 27 сентября. Метеорологи планируют, что в столице будет дуть сильный западный ветер. Его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду. Возможен небольшой дождь.

Синоптики отмечают, что ждать бабьего лета в столичном регионе не стоит. "Непогода будет в течение всей недели. И в пятницу, и в субботу будут осадки, не такие мощные, как в предшествующие дни. Сейчас явных признаков повышения температуры нет", – цитирует НСН научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.