Госдума единогласно поддержала пенсионные поправки президента

Нижняя палата в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта о совершенствовании пенсионной системы поддержала поправки, внесенные президентом Владимиром Путиным. Инициативы главы государства одобрили представители всех парламентских фракций.

Поддержали президентские поправки к документу 385 депутатов, проголосовавших против и тех, кто воздержался, не было. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, депутатам удалось прийти к консенсусу.

Также председатель Госдумы обратил внимание на компромиссное решение в связи с тем, кто некоторые фракции нижней палаты имеют другое мнение относительно необходимости совершенствования пенсионного законодательства.

Госдума в среду, 26 сентября, рассматривает проект закона о настройке пенсионного законодательства во втором чтении с учетом поступивших поправок. До этого их обсуждали в ходе заседаний рабочей группы с участием депутатов, членов правительства и экспертного сообщества.





Президент России Владимир Путин озвучил свое видение совершенствования пенсионного законодательства в конце августа. Глава государства предложил ряд инициатив. По его словам, женщины должны выходить на пенсию не в 63 года, а в 60 лет.

Также президент предложил ввести административную или даже уголовную ответственность для тех работодателей, которые уволят работников предпенсионного возраста, выдвинул инициативу обязать работодателей предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня для прохождения бесплатной диспансеризации.





Кроме того, Владимир Путин предложил ввести повышенный размер пенсионных выплат за более 30 лет работы на селе. Также президент инициировал снижение возраста выхода на пенсию для многодетных матерей в зависимости от числа детей в семье: у кого трое – на три года раньше, соответственно, у кого четверо детей – на четыре года.

Вскоре после обращения главы государства его инициативы был оформлены в поправки и внесены на рассмотрение нижней палаты парламента.

По словам вице-спикера нижней палаты, главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова, инициативы президента направлены на решение ряда вопросов в рамках пенсионных изменений. "В первую очередь это поправки, которые устанавливают возможность получения льгот, положенных пенсионерам, женщинами и мужчинами соответственно 55 и 60 лет", – сказал он.

Парламентарий отметил единогласную поддержку президентских инициатив всеми фракциями нижней палаты. Он напомнил, что в поправках главы государства установлено, что выход женщин на пенсию осуществляется в 60 лет, мужчин – в 65.





В то же время законодатель подчеркнул, что большая работа по совершенствованию пенсионной системы ведется и на уровне субъектов Федерации. По его словам, в 85 регионах местными парламентариями было принято решение о предоставлении гражданам льгот в этом же возрасте. "Это, конечно, позволит существенно поддержать людей предпенсионного возраста", – добавил депутат.

Голосование по президентским поправкам прокомментировала и вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что глава государства внес в законопроект о совершенствовании пенсионной системы девять поправок, которые смягчили правительственную концепцию нормативно-правового акта. "Очень приятно, что за президентские поправки сегодня проголосовали практически все депутаты, из всех политических партий – 385 голосов", – сказала представитель кабмина.

