Дума предоставила россиянам время для диспансеризации

Нижняя палата в ходе пленарного заседания в среду, 26 сентября, приняла во втором чтении законопроект о дополнительном выходном дне раз в три года для прохождения диспансеризации. При этом работники предпенсионного возраста получат на эти цели два дополнительных выходных раз в год. Нормативно-правовой акт одобрен депутатами единогласно.



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