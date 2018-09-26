Дума предоставила россиянам время для диспансеризации
Нормативно-правовой акт закрепляет в Трудовом кодексе право на освобождение от работы на один день раз в три года для прохождения диспансеризации. При этом за работником сохраняется его место (должность) и заработная плата.
Для
граждан предпенсионного возраста (с учетом предполагаемых пенсионных
изменений он составит 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) и для
работников – получателей пенсии по старости или за выслугу лет
предоставляется право на освобождение от работы для прохождения
диспансеризации в течение двух дней раз в год. Должность и заработная
плата также будут сохранены. Это предложение было озвучено президентом России Владимиром Путиным.
Для получения выходного с целью прохождения диспансеризации гражданину достаточно написать соответствующее заявление и согласовать его с работодателем. Законопроект вступит в силу с 1 января следующего года.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что по действующему законодательству регулярные медосмотры обязаны проходить только работники отдельных категорий, например, сферы торговли или те, чья деятельность связана с повышенными источниками опасности. Законодатель посетовал, что для большинства работающих россиян возможность регулярно проходить диспансеризацию ограничена.
"Работодатели часто не идут навстречу, граждане вынуждены брать выходной за свой счет, а чаще всего – просто отказываться от планового осмотра", - пояснил Володин, добавив, что рассматриваемый нормативно-правовой акт призван эту ситуацию изменить.
Председатель нижней палаты также отметил, что в майском указе президент России Владимир Путин поставил задачу сделать все необходимое, чтобы снизить смертность среди трудоспособного населения.
Именно своевременная диагностика, подчеркнул председатель нижней палаты, позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и успешно заниматься лечением недугов. "Принимая данный законопроект, Государственная дума реализует поручения главы государства", – сказал Володин.
В соответствии с данными Министерства здравоохранения, в прошлом году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 58 миллионов человек. По словам замглавы думского комитета по охране здоровья Леонида Огуля, принятые поправки необходимо для того, чтобы к 2021 году выйти на уровень 80 миллионов человек, а к 2024-му – 130 миллионов.
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