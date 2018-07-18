Россияне получат выходной для прохождения диспансеризации
Чтобы получить освобождение от работы, гражданину необходимо подать письменное заявление, говорится в тексте документа. На время диспансеризации за ним сохраняется рабочее место и заработок. Уточняется, что получить выходной для диспансеризации можно не чаще, чем раз в три года.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, пока только работники отдельных категорий, к примеру, сферы торговли, обязаны проходить медицинские осмотры. При этом для большинства граждан возможность проходить диспансеризацию ограничена, отметил председатель нижней палаты. "Работодатели часто не идут навстречу, и граждане вынуждены брать выходной за свой счет или вовсе отказываться от планового осмотра", – пояснил законодатель.
Кроме того, напомнил Володин, президент России в майском указе поручил сделать все необходимое для снижения смертности. "Именно своевременная диагностика позволяет выявлять эти заболевания на ранних стадиях и успешно их лечить", – сказал он и подчеркнул: принимая данный законопроект, нижняя палата реализует поручение главы государства.
Спикер отметил, что думский комитет по охране здоровья в рамках подготовки документа ко второму чтению изучает поправки к закону, чтобы люди предпенсионного возраста могли получить три дополнительных выходных для диспансеризации.
Один из авторов нормативно-правового акта, заслуженный врач России Николай Герасименко не исключил, что для диспансеризации будут давать не один, а два выходных. По его словам, соответствующая поправка может появиться в проекте закона ко второму чтению. "Один день – мало. И это было одно из замечаний правительства, почему они изначально дали отрицательный отзыв", – уточнил парламентарий.
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